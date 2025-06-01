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▲第十五屆「國際佛光緣小藝術家獎」以「感動最美，三好相隨」為主題，在佛陀紀念館大覺堂舉行頒獎典禮。（圖／佛光緣美術館提供）

▲第十五屆「國際佛光緣小藝術家獎」以「感動最美，三好相隨」為主題，6月1日國際兒童節當天，在佛陀紀念館大覺堂舉行頒獎典禮。（圖／佛光緣美術館提供）

第十五屆「國際佛光緣小藝術家獎」以「感動最美，三好相隨」為主題，今（1）日國際兒童節當天，在佛陀紀念館大覺堂舉行頒獎典禮。本屆徵畫活動廣獲全球響應，共吸引來自美國、英國、法國、紐西蘭、澳洲、中國、日本、印度等16個國家，超過7,500件作品參賽。經過嚴謹評選，最終選出300件優秀作品。活動由佛光緣美術館總部主辦，秉持佛光山開山祖師星雲大師所倡導的三好理念「做好事、說好話、存好心」，鼓勵孩童從生活中觀察美善，透過繪畫表達感動與善念。這不僅是一場藝術創作的展演，更是一個培育品格、滋養心靈的重要平台。星雲大師曾說：「美，不僅在於外，更在於內。美代表氣質與教養，是人際互動的橋樑。」這份理念，正是佛光緣小藝術家獎多年來堅持推動的宗旨。佛光緣美術館總館長如常法師表示，小小藝術家徵畫比賽至今已舉辦超過二十年，許多當年參與的孩子，如今已成家立業，有人甚至將得獎畫冊作為婚禮紀念；也有人成為美術老師，將藝術與美感教育傳承給下一代，令人欣慰與感佩。適逢佛光緣美術館創館30週年，活動特別展出歷屆小藝術家獲獎作品共600件，見證三好精神於新世代中的傳承與光耀。