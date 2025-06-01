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▲池昌旭在高雄拼盤中用跳的下班。（圖／翻攝自池昌旭IG）

韓國男神池昌旭昨（31）日在高雄世運主場館擔任KT POP拼盤演唱會主持人，一連四個小時的工作結束後，他開心的用「手刀跳出會場」，而他趕下班的影片也全被拍，曝光後讓粉絲笑瘋。池昌旭在高雄獻上了他的主持人初體驗，從活動一開始他就用「高雄水啦」的方式和全場打招呼，直到活動最後一刻都盡心盡力完成。第一次當主持人的池昌旭在接受媒體訪問時，表示一點也不緊張，只想要好好讓所有藝人都表演完。不僅如此，池昌旭在後台時也跟各家藝人互動，甚至還拍了舞蹈Challenge影片，跟IVE成員Rei一起合作的Attitude「暴走倉鼠挑戰」，上傳後更是萌翻了許多粉絲，演員偶像界的跨界合作實在是太令人驚喜。認真過完上班時間的池昌旭，下班時間一到更是開心的「跳出場館外」，他在個人IG中上傳了一則下班限時動態，畫面中，他一邊揮舞著手刀一邊往場館出口跳去，並且寫下「下班爽翻了」讓所有粉絲全笑瘋，表示原來男神跟普通人也是一樣的，大家都抱持著一種「下班不積極，腦子有問題」的想法。池昌旭出生於1987年，從小學業成績優異的他，原本有著考上韓國知名SKY大學（首爾大學、高麗大學、延世大學）的實力，不過因為他一心想成為演員，因此高二開始就以考上戲劇系為目標，並在2007年時以《睡美人》電影出道，之後陸續出演《奇皇后》、《HEALER治療者》、《守護者K2》等電視劇奠定了他在韓國演藝圈的地位。