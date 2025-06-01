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台灣時間 對戰組合 先發投手對決 01:05 AM 紅雀 @ 遊騎兵 Erick Fedde vs Jacob deGrom 01:35 AM 紅襪 @ 勇士 Garrett Crochet vs Bryce Elder 01:35 AM 小熊 @ 金鶯 Adrian Houser vs Charlie Morton 01:35 AM 釀酒人 @ 費城人 Jose Quintana vs Ranger Suarez 01:37 AM 運動家 @ 藍鳥 JP Sears vs Kevin Gausman 01:40 AM 道奇 @ 守護者 Jack Kochanowicz vs Gavin Williams 01:40 AM 洛磯 @ 大都會 Carson Palmquist vs Clay Holmes 01:40 AM 巨人 @ 馬林魚 Hayden Birdsong vs Ryan Weathers 02:10 AM 老虎 @ 皇家 Keider Montero vs Kris Bubic 02:10 AM 光芒 @ 太空人 Taj Bradley vs Hunter Brown 02:20 AM 紅人 @ 小熊 Nick Martinez vs Jameson Taillon 04:10 AM 雙城 @ 水手 Chris Paddack vs Luis Castillo 04:10 AM 國民 @ 響尾蛇 Mitchell Parker vs Corbin Burnes 05:10 AM 海盜 @ 教士 Andrew Heaney vs Randy Vasquez 07:00 AM 洋基 @ 道奇 Ryan Yarbrough vs 山本由伸

美國職棒大聯盟（Major League Baseball）2025年例行賽台灣時間6月2日（週一）進行15場例行賽，道奇強投山本由伸將在壓軸登場對決洋基左投Ryan Yarbrough，成為本日焦點之戰。另外，道奇日籍球星大谷翔平以22轟持續穩坐大聯盟全壘打王寶座，此戰能否繼續開轟，值得關注。《NOWnews》也特別整理今日完整對戰組合與先發投手名單，帶你掌握最值得關注的焦點賽事！洛杉磯台灣時間6月2日（四）上午7:00洛杉磯道奇繼續在主場迎戰紐約洋基，這是兩隊本季系列戰的第三場交鋒。道奇預計推出Yoshinobu Yamamoto掛帥先發，他目前戰績6勝3敗，防禦率1.97，WHIP值僅0.91，累積75次三振。洋基則由Ryan Yarbrough迎戰，至今2勝0敗，防禦率3.06，WHIP為1.05，共送出35次三振。道奇本季戰績36勝22敗，其中主場戰績為21勝8敗，打線火力驚人，全隊已敲出94發全壘打，與洋基並列大聯盟第一，平均每場1.6轟。洋基戰績35勝22敗，作客戰績為17勝13敗，同樣以94轟領跑大聯盟，兩隊本場可望上演一場重砲對決。道奇打線中，Mookie Betts已累積5支二壘安打、1支三壘安打、8發全壘打與31分打點。大谷翔平近10場敲出9支安打，其中包含1支二壘安打與5轟。洋基方面，Aaron Judge目前打擊率高達.398，已有15支二壘安打、2支三壘安打與21發全壘打，是全隊進攻的核心火力。Paul Goldschmidt近期狀況也不錯，近10戰36打數敲出12安，外帶1轟、3分打點。道奇最近10場拿下7勝3敗，團隊打擊率.270、防禦率3.33，總計淨勝對手25分。洋基同樣近10戰拿下7勝3敗，團隊打擊率.242、防禦率4.14，總計淨勝1分。包括：Tyler Glasnow（肩膀／60天）、Mookie Betts（腳趾／每日觀察）、Evan Phillips（前臂／60天）、Kirby Yates（腿後肌／15天）、Blake Snell（肩膀／60天）、Roki Sasaki（肩膀／15天）、Blake Treinen（前臂／60天）、Michael Kopech（肩膀／60天）、Edgardo Henriquez（腳／60天）、Kyle Hurt（手肘／60天）、Emmet Sheehan（手肘／60天）、Michael Grove（肩膀／60天）、Brusdar Graterol（肩膀／60天）、River Ryan（手肘／60天）、Gavin Stone（肩膀／60天）。包含：Fernando Cruz（肩膀／15天）、Oswaldo Cabrera（腳踝／10天）、Jazz Chisholm（身側／10天）、Giancarlo Stanton（手肘／60天）、Marcus Stroman（膝蓋／15天）、JT Brubaker（肋骨／60天）、Jake Cousins（手肘／60天）、Gerrit Cole（手肘／60天）、Luis Gil（背部／60天）。📅 2025年6月2日（週一）MLB先發投手對戰整理愛爾達電視ELTA TV、緯來體育台、華視MLB.TV（需訂閱）、MOD運動館