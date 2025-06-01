美國職棒大聯盟（Major League Baseball）2025年例行賽台灣時間6月2日（週一）進行15場例行賽，道奇強投山本由伸將在壓軸登場對決洋基左投Ryan Yarbrough，成為本日焦點之戰。另外，道奇日籍球星大谷翔平以22轟持續穩坐大聯盟全壘打王寶座，此戰能否繼續開轟，值得關注。《NOWnews》也特別整理今日完整對戰組合與先發投手名單，帶你掌握最值得關注的焦點賽事！
🔴 洋基 @ 道奇｜道奇王牌山本由伸對決「法官」賈吉
📍比賽地點：洛杉磯
⏰比賽時間：台灣時間6月2日（四）上午7:00
🎯比賽看點：洛杉磯道奇繼續在主場迎戰紐約洋基，這是兩隊本季系列戰的第三場交鋒。道奇預計推出Yoshinobu Yamamoto掛帥先發，他目前戰績6勝3敗，防禦率1.97，WHIP值僅0.91，累積75次三振。洋基則由Ryan Yarbrough迎戰，至今2勝0敗，防禦率3.06，WHIP為1.05，共送出35次三振。
道奇本季戰績36勝22敗，其中主場戰績為21勝8敗，打線火力驚人，全隊已敲出94發全壘打，與洋基並列大聯盟第一，平均每場1.6轟。洋基戰績35勝22敗，作客戰績為17勝13敗，同樣以94轟領跑大聯盟，兩隊本場可望上演一場重砲對決。
✅焦點數據：
道奇打線中，Mookie Betts已累積5支二壘安打、1支三壘安打、8發全壘打與31分打點。大谷翔平近10場敲出9支安打，其中包含1支二壘安打與5轟。
洋基方面，Aaron Judge目前打擊率高達.398，已有15支二壘安打、2支三壘安打與21發全壘打，是全隊進攻的核心火力。Paul Goldschmidt近期狀況也不錯，近10戰36打數敲出12安，外帶1轟、3分打點。
✅近10場戰績比較：
道奇最近10場拿下7勝3敗，團隊打擊率.270、防禦率3.33，總計淨勝對手25分。
洋基同樣近10戰拿下7勝3敗，團隊打擊率.242、防禦率4.14，總計淨勝1分。
🩼傷兵報告：
道奇目前共有15名球員列於傷兵名單，包括：Tyler Glasnow（肩膀／60天）、Mookie Betts（腳趾／每日觀察）、Evan Phillips（前臂／60天）、Kirby Yates（腿後肌／15天）、Blake Snell（肩膀／60天）、Roki Sasaki（肩膀／15天）、Blake Treinen（前臂／60天）、Michael Kopech（肩膀／60天）、Edgardo Henriquez（腳／60天）、Kyle Hurt（手肘／60天）、Emmet Sheehan（手肘／60天）、Michael Grove（肩膀／60天）、Brusdar Graterol（肩膀／60天）、River Ryan（手肘／60天）、Gavin Stone（肩膀／60天）。
洋基則有9名傷兵，包含：Fernando Cruz（肩膀／15天）、Oswaldo Cabrera（腳踝／10天）、Jazz Chisholm（身側／10天）、Giancarlo Stanton（手肘／60天）、Marcus Stroman（膝蓋／15天）、JT Brubaker（肋骨／60天）、Jake Cousins（手肘／60天）、Gerrit Cole（手肘／60天）、Luis Gil（背部／60天）。
📅 2025年6月2日（週一）MLB先發投手對戰整理
電視直播：愛爾達電視ELTA TV、緯來體育台、華視
線上直播平台：MLB.TV（需訂閱）、MOD運動館
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📍比賽地點：洛杉磯
⏰比賽時間：台灣時間6月2日（四）上午7:00
🎯比賽看點：洛杉磯道奇繼續在主場迎戰紐約洋基，這是兩隊本季系列戰的第三場交鋒。道奇預計推出Yoshinobu Yamamoto掛帥先發，他目前戰績6勝3敗，防禦率1.97，WHIP值僅0.91，累積75次三振。洋基則由Ryan Yarbrough迎戰，至今2勝0敗，防禦率3.06，WHIP為1.05，共送出35次三振。
道奇本季戰績36勝22敗，其中主場戰績為21勝8敗，打線火力驚人，全隊已敲出94發全壘打，與洋基並列大聯盟第一，平均每場1.6轟。洋基戰績35勝22敗，作客戰績為17勝13敗，同樣以94轟領跑大聯盟，兩隊本場可望上演一場重砲對決。
✅焦點數據：
道奇打線中，Mookie Betts已累積5支二壘安打、1支三壘安打、8發全壘打與31分打點。大谷翔平近10場敲出9支安打，其中包含1支二壘安打與5轟。
洋基方面，Aaron Judge目前打擊率高達.398，已有15支二壘安打、2支三壘安打與21發全壘打，是全隊進攻的核心火力。Paul Goldschmidt近期狀況也不錯，近10戰36打數敲出12安，外帶1轟、3分打點。
✅近10場戰績比較：
道奇最近10場拿下7勝3敗，團隊打擊率.270、防禦率3.33，總計淨勝對手25分。
洋基同樣近10戰拿下7勝3敗，團隊打擊率.242、防禦率4.14，總計淨勝1分。
🩼傷兵報告：
道奇目前共有15名球員列於傷兵名單，包括：Tyler Glasnow（肩膀／60天）、Mookie Betts（腳趾／每日觀察）、Evan Phillips（前臂／60天）、Kirby Yates（腿後肌／15天）、Blake Snell（肩膀／60天）、Roki Sasaki（肩膀／15天）、Blake Treinen（前臂／60天）、Michael Kopech（肩膀／60天）、Edgardo Henriquez（腳／60天）、Kyle Hurt（手肘／60天）、Emmet Sheehan（手肘／60天）、Michael Grove（肩膀／60天）、Brusdar Graterol（肩膀／60天）、River Ryan（手肘／60天）、Gavin Stone（肩膀／60天）。
洋基則有9名傷兵，包含：Fernando Cruz（肩膀／15天）、Oswaldo Cabrera（腳踝／10天）、Jazz Chisholm（身側／10天）、Giancarlo Stanton（手肘／60天）、Marcus Stroman（膝蓋／15天）、JT Brubaker（肋骨／60天）、Jake Cousins（手肘／60天）、Gerrit Cole（手肘／60天）、Luis Gil（背部／60天）。
📅 2025年6月2日（週一）MLB先發投手對戰整理
📺 轉播與線上直播資訊：
|台灣時間
|對戰組合
|先發投手對決
|01:05 AM
|紅雀 @ 遊騎兵
|Erick Fedde vs Jacob deGrom
|01:35 AM
|紅襪 @ 勇士
|Garrett Crochet vs Bryce Elder
|01:35 AM
|小熊 @ 金鶯
|Adrian Houser vs Charlie Morton
|01:35 AM
|釀酒人 @ 費城人
|Jose Quintana vs Ranger Suarez
|01:37 AM
|運動家 @ 藍鳥
|JP Sears vs Kevin Gausman
|01:40 AM
|道奇 @ 守護者
|Jack Kochanowicz vs Gavin Williams
|01:40 AM
|洛磯 @ 大都會
|Carson Palmquist vs Clay Holmes
|01:40 AM
|巨人 @ 馬林魚
|Hayden Birdsong vs Ryan Weathers
|02:10 AM
|老虎 @ 皇家
|Keider Montero vs Kris Bubic
|02:10 AM
|光芒 @ 太空人
|Taj Bradley vs Hunter Brown
|02:20 AM
|紅人 @ 小熊
|Nick Martinez vs Jameson Taillon
|04:10 AM
|雙城 @ 水手
|Chris Paddack vs Luis Castillo
|04:10 AM
|國民 @ 響尾蛇
|Mitchell Parker vs Corbin Burnes
|05:10 AM
|海盜 @ 教士
|Andrew Heaney vs Randy Vasquez
|07:00 AM
|洋基 @ 道奇
|Ryan Yarbrough vs 山本由伸
電視直播：愛爾達電視ELTA TV、緯來體育台、華視
線上直播平台：MLB.TV（需訂閱）、MOD運動館