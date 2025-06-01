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台灣史上第一檔、也是規模最大的ETF－元大台灣50（0050）預計在6月啟動「1拆4」的分割作業，以5月底收盤價179.75元計算，分割完後每張價格約45元。而不少投資人有意願參與這次的分割計劃，截至5月29日受益人數突破110萬人，最新規模也來到近新台幣5400億元，寫下歷史新高紀錄。根據元大投信公告，本次ETF分割將於6月11日至17日暫停交易，並依6月11日的淨值進行拆分。6月10日為分割前最後交易日，想以原價進場的投資人須留意時間點。預計在6月18日恢復交易後，投資人即可於各大證券APP查詢分割後的股數與價格。元大投信指出，0050自2003年掛牌至今，長年穩坐國人資產配置的核心標的，隨著台股市值成長、淨值持續攀升，透過適時分割將價格調整至市場習慣區間，有助吸引更多年輕族群及小資族參與長期投資。0050今年來表現強勢，而現在又面臨分割計畫，投資人參與熱烈，根據最新資料，截至5月29日，0050受益人數已突破110萬人，相較去年底的77萬人大幅成長、成長逾4成，創下歷史新高。不只是受益人數，連基金規模也不斷刷新紀錄，從4月底突破5000億元後，5月底更接近5400億元。法人分析，近期台股出現回檔，許多投資人把握機會逢低布局，帶動0050淨申購金額突破千億元。再加上定期定額投資人數穩定成長，0050已穩坐國內ETF人氣與資金雙冠王寶座。