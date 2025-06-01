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▲崔盛元上傳臉頰消瘦近況。（圖／崔盛元IG）

在經典韓劇《請回答1988》中飾演女主角成德善（惠利 飾）弟弟成餘暉的演員崔盛元，他在2020年傳出急性白血病復發，暫離演藝圈抗病，近日，他在社群曬出一系列康復後的近照，不過他的臉頰卻看起來消瘦許多，對此他則自嘲表示：「是P的。」昨（31）日，崔盛元在社群中上傳系列照片，並寫下「5月」，可以看見他在5月去了許多地方，不只有山野林間，還有漂亮咖啡廳及海邊，甚至還上傳了寵物犬的照片，生活過得非常豐富。崔盛元上傳的照片中，可以看見他的臉頰和出演《請回答1988》時比起來消瘦許多，已經不如以前那般圓潤有氣色，粉絲也在貼文區誇他「比例特別好」，結果他幽默回覆「是修圖效果」；被問到最近是否剪頭髮時，崔盛元也幽默回答了「去理髮廳剪的」，雖然他的臉消瘦許多，不過幽默的個性是完全沒有減少的。今年40歲的崔盛元靠著出演《請回答1988》獲得許多知名度，他在劇中飾演惠利的弟弟廣為人知，沒想到卻在事業正在上升期時，他突然患上了急性白血病，一次治療成功後卻又在2020年再次病情復發，他曾一度表示：「沒辦法再演戲了。」還好經過完善的治療後，他成功在2022年痊癒，近期則在電視劇《金字塔遊戲》中復出，重新回歸演藝圈。