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▲Jarrett Allen（中）是騎士願意送出的籌碼，擺在湖人面前的是一位曾入選明星賽的優質中鋒，但內部意見卻出現嚴重分歧。（圖／美聯社／達志影像）

NBA美國職籃（National Basketball Association）洛杉磯湖人近期捲入多筆交易案傳聞，根據隨隊專欄作家Dan Woike透露，儘管總冠軍賽都還沒開打，今夏交易市場也還未開啟，但克里夫蘭騎士例行賽高歌猛進豪奪64勝，卻在季後賽第二輪就慘遭滑鐵盧，重整陣容勢在必行，而雙塔之一、曾入選過明星賽的Allen成為賣相最佳的球員。騎士隊官網記者Chris Fedor今日也在節目《Wine and Gold》上，透露騎士今年似乎比過往更願意交易Allen，且願意聆聽其他其他球隊報價，「我一直感覺騎士隊比以往更願意考慮這個可能性。現在，一切都歸結於：『這必須是一筆合適的交易。』」Fedor認為，騎士今夏方向是想重整、而非重建，送出Allen換回的球員必須是即戰力考量，Allen本季在場均上場時間僅28分鐘情況下，依舊貢獻13.5分、9.7籃板、1.9助攻、0.9阻攻和0.9抄截，且每場可以抓下2.6個進攻籃板，在攻守兩端依舊活躍，且下季年薪僅2000萬美元，接著會在2026年開始跑一份為期3年、總價值9072萬美元的續約合約，整體而言性價比相當高。，但湖人內部至今尚未決定是否要送走這位自家培養、本季打出生涯代表作的持球核心。湖人內部人士日前則公開表態，湖人不傾向優先交易Reaves，除非是涉及菁英中鋒的交易案，，一方主張送走Reaves，避免被其他球隊搶得先機，另一方則認為應等到其他中鋒交易案出現後，再來重新考量Allen的價值。此外，湖人除了中鋒人選之外，替補得分點與側翼外線火力也需要補強，目前湖人手中最好的籌碼除了Reaves之外，就剩下2031年自家首輪籤，以及菜鳥Dalton Knecht。Knecht新球季年薪為400萬美元，後2年則為球隊選擇權，本季他場均貢獻9.1分、2.8籃板，每場可以投進1.6顆三分，球團內部認為，Knecht經過數年成長有望成為湖人想要的模樣，可是時間軸已經明顯對不上，湖人需要把握LeBron James與Luka Doncic合作的最後1、2年間全力拚冠，而作為優質接球射手的Knecht就可能於今夏被送走。