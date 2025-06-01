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▲法國球迷1日在巴黎慶祝法甲球隊巴黎聖日耳曼（Paris St Germain）奪得歐冠獎盃，但慶祝活動失控，造成2死192傷，逾500人遭逮。（圖／美聯社／達志影像）

▲法國球迷1日在巴黎慶祝法甲球隊巴黎聖日耳曼（Paris St Germain）奪得歐冠獎盃，但慶祝活動失控，造成2死192傷，逾500人遭逮。（圖／美聯社／達志影像）

法甲豪門球隊巴黎聖日耳曼（Paris St Germain）在台灣時間1日凌晨奪得隊史首座歐冠獎盃，數千名球迷走上巴黎街頭狂歡慶祝，不料卻引發失控混亂，造成2人死亡192人受傷，超過500人遭警方逮捕。據《France24》報導，法甲球隊巴黎聖日耳曼（Paris St Germain）當地時間週六以5:0擊敗義甲隊伍國際米蘭（Inter Milan），奪隊史首座歐冠獎盃，數千名球迷走上法國街頭慶祝。巴黎警方表示，有4.8萬人在廣場上觀看歐冠決賽，大多數球迷都和平慶祝，但在香榭麗舍大道和巴黎聖日耳曼主場的王子公園體育場附近，發生鬥毆事件。香榭麗舍大道的鬧事者試圖製造混亂，多次投擲煙火爆竹和其他物品，與警方發生衝突，被拘留的300多人涉嫌持有煙火爆竹並製造騷亂。據《路透社》報導，法國內政部說明，巴黎及周邊地區的週六晚間慶祝活動中，造成2人死亡、192人受傷，其中4人傷勢嚴重，共有 559 人被捕，其中320 人被警方拘留，光是在巴黎就逮捕其中491人、拘留254人。警察局長洛朗·努涅斯（Laurent Nunez）表示，兩名死者分別是在巴黎，一名20多歲年輕男子遭汽車相撞身亡，西南部城市達克斯也有一名 17 歲的年輕人因被刺傷而死亡。巴黎的死亡事件被初步認定與慶祝活動有關。在精品店林立的香榭麗舍大道上，公車候車亭被砸碎，防暴警察遭到投擲物攻擊，數千名支持者湧入該地區，防暴警察發射催淚瓦斯和水槍驅散湧入的人群。法國內政部1日說明，共發生數百起火災、200多輛汽車被燒毀，約22名維安人員和7名消防員受傷。警方警告，當地時間1日，巴黎聖日耳曼將在香榭麗舍大道舉行遊行，並將與球迷在王子公園體育場慶祝奪冠，屆時可能會發生更多衝突。目前已經限制僅開放10萬多人進場。預計聖克盧門廣場也會有慶祝集會。警方說明，巴黎已經部署5400名警力為慶祝活動做準備，若有人試圖阻塞環城公路、攻擊執法人員或造成進一步破壞，警方將以同樣謹慎但堅定的方式回應。