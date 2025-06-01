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泰國普吉島著名觀光勝地「老虎王國」近日發生遊客遭老虎攻擊事件。一名印度男性遊客在與老虎自拍過程中，因不當接觸導致老虎反撲，驚險畫面在社群媒體瘋傳，「TigerAttack」標籤一度成為熱門話題，網友紛紛關切「他還活著嗎？」，但泰國當局與園方至今未公布傷者狀況。根據X用戶sidhshuk發布的影片顯示，這名印度遊客原本跪在被鐵鍊拴住的老虎旁邊，準備進行自拍，現場有工作人員在旁協助。老虎突然轉身撲向遊客，把他撞倒在地，周圍民眾驚聲尖叫，攝影畫面劇烈搖晃後停止。這起意外再次引發外界對野生動物觀光產業的質疑。許多網友批評這名遊客的行為，指出觸碰老虎背部或腹部等敏感部位容易引發攻擊反應。更多人則譴責利用野生動物作為娛樂工具的做法，質疑為了遊客互動而對老虎施打鎮靜劑的做法，以及這些景點明顯缺乏完善的安全防護措施。老虎王國是泰國提供遊客與老虎近距離接觸的觀光景點之一，遊客可以在這裡跟老虎合照、餵食，甚至撫摸牠們。儘管這類體驗是當地大力推廣的旅遊行程，但長期以來備受爭議，動物權益團體不斷關切這些動物的福祉，指控業者經常對老虎施打鎮靜劑，讓牠們變得溫順才能跟人類接觸。事件發生後，泰國野生動物之友基金會強烈抨擊，組織發言人表示：「這種殘忍的商業行為必須立即停止，無論對動物或人類都存在巨大風險。」基金會長期關注此類景點對大型貓科動物的不當對待。這起攻擊事件發生後，要求關閉此類設施的網路連署活動迅速增加，多個知名動物福利組織呼籲推行符合倫理且負責任的觀光實務。儘管面臨龐大壓力，老虎王國和當地官員至今沒有透露遊客傷勢，也未說明是否會立即調整安全規範。普吉島老虎王國並非首次發生類似意外，動保團體呼籲政府加強監管，並建議遊客選擇較為人道的野生動物觀賞方式。專家指出，無論圈養環境下的野生動物看似多麼馴服，牠們仍保有天性本能，必須受到尊重和適當對待，不應被商品化作為娛樂工具，既危及人類生命，也是對動物的殘酷剝削。