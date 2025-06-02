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紐約尼克本季打出近年最成功的一季，例行賽取得51勝，並在季後賽一路殺進睽違25年的東區決賽，然而夢想最終止步，於第六戰以17分之差敗給印第安那溜馬，無緣晉級總冠軍賽。雖然球隊整體表現亮眼，但陣容是否能維持完整仍是未知數。球隊前鋒Josh Hart受訪時語帶玄機地表示，職業籃球就是生意，坦言現有陣容可能難以全員回歸。《紐約郵報》記者Zach Braziller指出，儘管尼克擊敗波士頓塞爾提克、看似有望衝擊總冠軍，但面對溜馬時首戰大好領先遭逆轉，接連吞下兩敗後便一路被動，最終無法挽回頹勢。面對如此失落的結局，隊中主力Josh Hart坦言：「你們總會聽到我說『原班人馬再來一次』，我去年也這麼說過。我認為這支球隊有能力再更進一步，但這是生意。如果未能達到預期，通常就會出現變動。」目前，Hart、Jalen Brunson、Mikal Bridges、Karl-Anthony Towns、OG Anunoby、Mitchell Robinson與Miles McBride皆與球隊有合約在身，尼克確實有機會以相同陣容再次挑戰冠軍夢。然而，就在一年前，球隊也曾面臨類似情境，最終仍選擇交易引進Bridges與Towns兩大戰力，進行大刀闊斧調整。「這是我在聯盟的第8年，也是第4支球隊，我經歷過6、7位教練。」Hart無奈表示，「你永遠不能太過安心，也許哪天打開X（前身為Twitter）就發現自己被交易了。這才是最讓人失望的地方——我們清楚這支球隊很可能無法完整回歸。」尼克是否會再度改組？雖然核心球員尚在陣中，但正如Josh Hart所說，NBA世界瞬息萬變，一切皆有可能。