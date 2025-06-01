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一名54歲斯里蘭卡男遊客在泰國芭達雅海灘買春時，與29歲變性女子談妥2000泰銖的性交易價格，但在「驗證性別」過程中發現對方並非生理女性，隨即拒絕付款，引發激烈衝突。這起事件發生在5月31日晚間10點30分，地點位於芭達雅海濱第13/3巷。警方接獲救援中心通報後趕赴現場，發現斯里蘭卡籍男子頭部受創、血流滿身，經救護人員初步處理後送醫治療，警方隨即將涉案的29歲變性女子帶回芭達雅警察局偵訊。據變性女子供稱，男遊客主動搭訕談價，雙方達成2000泰銖的交易協議，但對方堅持要觸摸她的生殖器官確認性別，她配合讓對方檢查，男子卻重複要求檢查並拒絕付款，雙方因此起爭執。她指控男子撕破她的上衣並造成胸部受傷，她才會一氣之下用高跟鞋連續敲對方頭部4到5下。男遊客辯稱他只是想確認交易對象是否為生理女性，在確認對方性別並決定取消交易時，原本要離開現場，沒想到變性女子暴怒，抓住他的衣服並用高跟鞋攻擊他，導致他的頭部受傷。警方正持續調查此案，分別對雙方進行筆錄以釐清事件完整經過，並評估是否提出相關告訴。芭達雅因觀光業發達，類似糾紛時有所聞，警方呼籲遊客應謹慎行事，避免類似衝突再次發生。