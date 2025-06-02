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▲Austin Reaves經紀人極力維護他的價值，而湖人也多次強調，除非能換來頂級球星，否則不會輕易放棄這位年輕後衛。（圖／美聯社／達志影像）

自從洛杉磯湖人在2025年2月震撼交易迎來Luka Doncic後，球隊整體戰力大幅提升，季後賽再次被視為奪冠熱門。然而，球隊最終卻在季後賽首輪就被明尼蘇達灰狼隊給擊敗，引起外界對於現有陣容的討論。其中最大爭議集中在後場配置，不少人認為Austin Reaves與Doncic的搭配並不適合，NBA美國職籃（National Basketball Association）老將前鋒Marcus Morris就是其中之一。Marcus Morris近日在訪談中直言，Reaves在防守端的弱點，與Doncic同場時恐成為季後賽致命破口。他表示：「我非常喜歡Austin Reaves這位球員，但我不喜歡他和Luka搭配，特別是在季後賽，對手都會刻意針對移動速度慢的球員尋找錯位機會。你不能在場上同時放上Reaves和Doncic。」Morris進一步指出，這對後場組合在防守端的效果「並不理想」，容易被高強度的季後賽針對。他甚至提出具體建議，認為明尼蘇達灰狼會是Reaves更適合的去處，「灰狼本身防守體系完整，能夠掩蓋Reaves的防守劣勢，同時發揮他的進攻多樣性。」儘管遭遇防守質疑，Reaves本季個人數據全面突破，繳出場均20.2分、4.5籃板與5.6助攻的生涯最佳成績，並在聖誕大戰上演大三元、對印第安那狂轟45分，甚至超越Kobe Bryant成為湖人單季三分球命中數第二高球員，證明自己已是具威脅性的得分武器。面對交易傳聞，Reaves經紀人極力維護他的價值，而湖人也多次強調，除非能換來頂級球星，否則不會輕易放棄這位年輕後衛。隨著湖人以Doncic與LeBron James為建隊核心，如何補強防守、調整後場配置，將成為球隊能否衝擊總冠軍的關鍵。Reaves的未來動向，也將牽動湖人休賽季的重要佈局。