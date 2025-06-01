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▲陽明交通大學醫學系一名正取學生，備審資料疑似造假，陽明交大醫學院公告，「為求慎重，本系將儘快召開會議處理，確認其錄取資格」。（圖／翻攝自陽明交通大學醫學院官網）

一名台中私校畢業的學生，錄取國立陽明交通大學醫學系，不過他在學習經歷備審資料中提及，曾獲得「高中菁英盃最佳辯士」，但經過查證，發現年度獲獎名單根本沒有此人，抓包資料造假。對此，陽明交大醫學院公告，「為求慎重，本系將儘快召開會議處理，確認其錄取資格」。有網友在Threads發文，楊同學成功錄取陽明交通大學醫學系，在網路上PO出自己的學習歷程，其中一項提及，曾獲得「高中菁英盃最佳辯士」，但經查證2023、2024、2025年的獲獎名單，卻未見楊同學的名字，疑似資料造假。貼文曝光後，引起網友們討論，疑似楊同學也出面緩頰，表示對方已意識到自己的錯誤，同時寫信給校方澄清，希望能盡量彌補。對此，律師林智群也在臉書發文，某高中生申請陽明醫學系，學習經歷備審資料寫了自己曾參加高中菁英盃得到最佳辯士，後來被踢爆造假，「我覺得，要吹就吹大一點，下次可以寫『諾貝爾醫學獎得主』，保證那些醫學系老師嚇到。」林智群感嘆，「現在的制度搞得一堆高中生熱衷於虎爛大賽，其實學校老師看的是這個人，不是那一堆華而不實的證明」、「以後他的綽號就是最佳辯士了」、「其實有些律師也是去上過台大EMBA就自稱台大律師的」。陽明交大醫學系在網站上說明，近日網路上針對114學年個人申請正取同學的備審資料內容多所討論，為求慎重，醫學系將儘快召開會議處理，確認其錄取資格。