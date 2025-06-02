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馬來西亞一場同志論壇因遭網路霸凌和政府抨擊，主辦方被迫宣布取消。這起風波反映出馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）面臨的政治壓力，必須在保守穆斯林選民與多元價值間取得平衡。這場名為「驕傲關懷：酷兒故事與性健康意識」的活動原訂6月登場，由反對黨青年組織「青年社會主義者」主辦。消息傳出後在網路掀起軒然大波，不少民眾湧入留言區謾罵，甚至出現死亡威脅，還有人標記警方要求徹查。承受龐大壓力的主辦方隨後火速刪除所有宣傳貼文，並正式宣布基於安全考量無限期停辦。雖然馬來西亞法律視同志為違法行為，主辦方強調論壇目的純粹是健康宣導，希望減少性病在特定族群的傳播風險，活動原想讓大眾了解同志族群在當地的真實處境。主辦方在臉書發文表示：「我們毫不掩飾地想告訴大家，你們被看見了。縱使路途艱辛，但你們並不孤單。你們的存在是有意義的，身體健康值得被關心。」不過這則貼文後來也遭刪除。類似爭議在馬來西亞屢見不鮮，當局經常以藝人的性向或立場作為核准演出的標準。2018年，力挺同志權益的香港歌手何韻詩遭拒絕入境演出。去年英國樂團The 1975主唱在台上親吻男團員，當局直接取消整場音樂節。同樣在去年，馬來西亞內政部以「宣揚同志價值」為由查扣瑞士錶商Swatch的彩虹手錶，雖然法院後來裁定政府敗訴，但顯示官方對相關議題的敏感程度。這起風波突顯安華政府的兩難處境，國內保守勢力不斷施壓要求政府堅持伊斯蘭傳統價值，讓安華必須在理念與現實間拉扯。馬來西亞首相安華過去對同志議題相對溫和。他曾在接受CNN訪問時說：「無論穆斯林或非穆斯林都不接受同性戀公開行為，但這不代表我們要騷擾他們，我反對任何騷擾行為。」