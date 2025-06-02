過完端午節，距離下次教師節連假倒數117天，開工先來杯咖啡提神打氣。7-11祭出「周一咖啡日」，特大杯濃萃咖啡、厚乳拿鐵2杯99元，另有精品咖啡寄杯買7送7，「LINE禮物」也有7-11咖啡買一送一電子票券；全家周一開工限定，大杯單品咖啡、特濃咖啡第2杯10元，同步開搶汽水、雪糕買2送2；星巴克買一送一今起連喝一整周，小北百貨也有連假開工優惠咖啡買一送一。
🟡全家便利商店
📍APP｜6月2日10:00開賣
◾大杯單品美式2杯110元，5.5折（原價100元、特價55元）
◾大杯單品拿鐵2杯120元，5.5折（原價110元、特價60元）
◾大杯特濃美式2杯65元，6折（原價55元、特價33元）
◾大杯特濃拿鐵2杯75元，5.8折（原價65元、特價38元）
📍APP「優惠趣」｜6月2日至6月6日
◾薄荷可可餅乾雪糕買2送2，5折（原價149元、特價75元）
◾百吉彈珠汽水棒棒冰買2送2，5折（原價25元、特價13元）
◾雪碧600ml買2送2，5折（原價35元、特價18元）
◾愛之味分解查買2送2，5折（原價35元、特價18元）
◾伯朗咖啡買2送2，5折（原價30元、特價15元）
📍門市︱即起至6月24日
全家免費租借循環杯服務升級，只要出示會員條碼，或是沒帶手機可跟店員報會員電話，就能啟動「動口不動手」借循環杯，並同步享特濃美式、特濃拿鐵、抹茶拿鐵半價。
◾特濃美式28元，5折（原價55元）
◾特濃拿鐵33元，5折（原價65元）
◾抹茶拿鐵33元，5折（原價65元）
🟡7-ELEVEN
📍APP｜6月2日
◾特大杯濃萃美式2杯99元，7.6折（原價65元、特價50元）
◾特大杯濃萃拿鐵2杯99元，6.6折（原價75元、特價50元）
◾特大杯厚乳拿鐵2杯99元，5.8折（原價85元、特價50元）
◾中杯精品美式2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）
◾中杯精品拿鐵2杯99元，5.5折（原價90元、特價50元）
📍APP｜6月1日起至6月3日
◾大杯美式精品買7送7，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買7送7，5折（原價110元、特價55元）
◾大杯熱精品馥列白買7送7，5折（原價120元、特價60元）
◾中杯冰精品燕麥拿鐵買7送7，5折（原價110元、特價55元）
📍APP｜5月28日至6月6日
◾大杯濃萃美式12杯400元，6.7折（原價50元、特價33元）
◾大杯濃萃拿鐵12杯510元 ，7.1折（原價60元、特價43元）
◾西西里風檸檬咖啡系列12杯680元，7.1折（原價80元、特價57元）
◾一顆檸檬青茶／一顆檸檬紅茶／青梅冰茶12杯500元，6.9折（原價60元、特價42元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶12杯500元，6.4折（原價65元、特價42元）
◾風味系列指定冰飲12杯640元，7.1折（原價75元、特價53元）
活動品項：皇家伯爵、太妃焦糖瑪奇朵、焙烤榛果、好時可可、濃焙茶拿鐵、濃抹茶拿鐵
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯冰精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
◾中杯冰精品燕麥拿鐵買1送1，5折（原價110元、特價55元）➡️點此購買
◾大杯冰濃焙茶拿鐵2杯88元，5.9折（原價75元、特價44元）➡️點此購買
◾特大杯冰西西里檸檬氣泡咖啡56元，7折（原價80元）➡️點此購買
🟡星巴克
慶祝星禮程會員突破400萬人次，6月2日至6月3日連續兩天，上午11時至晚間8時星禮程會員享好友分享活動，期間到門市買大杯以上同品項享買一送一。另6月4日至6月27日期間，每周三、四、五限定，在外送平台foodomo買兩杯特大杯那堤、焦糖瑪奇朵、美式享買一送一。
🟡OK超商
📍門市｜6月2日
◾大杯美式買2送2，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買2送2，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯極淬美式買2送2，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯極淬拿鐵買2送2，5折（原價65元、特價33元）
📍OKmall雲端商城｜6月2日
◾大杯美式買10送10，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買10送10，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯極淬美式買10送10，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯極淬拿鐵買10送10，5折（原價65元、特價33元）
OKmall再加送會員點數500點，限量1萬組。
🟡小北百貨
📍門市｜6月2日
◾大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡美廉社
📍APP｜4月30日至7月22日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡全聯福利中心
📍門市｜5月16日至6月19日
◾小農鮮乳拿鐵35元，6.4折（原價55元）
◾精品美式29元，6.4 折（原價45元）
📍分批取｜5月16日至6月19日
◾精品美式買5送5， 5折（原價45元、特價23元）
◾小農拿鐵買6送4， 6折（原價55元、特價33元）
分批取點此➜pxgo.net/3SHrDP0
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