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南極光（Aurora Australis）是什麼？

極光如何形成？

哪裡可以看到極光？

太陽黑子進入11年的活躍週期，2025年太陽黑子相當活躍，太陽風風速及密度明顯增加，也逐漸影響地球，引發地磁風暴，可能將會出現電力波動、訊號問題、停電等情況。 GPS、無線電接收效果差等問題。雖然地磁風暴警報聽起來不像好事，但這其實也是壯麗極光出現的原因。位於南半球的澳洲近來多地出現絢爛南極光；而自6月1日起至2日，北半球的美國境內將有多達27個州有望觀測到北極光。根據澳洲廣播公司新聞網（ABC News）報導，對於熱愛拍攝南半球夜空的攝影師來說，地磁風暴警報正是他們最想要收到的通知。因為這些地磁風暴正是「南極光」（aurora australis）的成因，也就是會在天空中呈現絢麗色彩的自然光影現象。隨著地磁風暴加劇，臉書社團「天氣迷」（Weather Obsessed）原先還充斥著霜凍與秋葉的照片，但最近湧現大量南極光照片。該社團是一個讓網友分享來自澳洲各地甚至世界各地照片和即時天候的地方。這是一種自然現象，當南半球的夜空被色彩斑斕的光渦點亮時，就是所謂的南極光。「Australis」這個詞來自拉丁語，意思是「南方的」。而這個現象出現在北半球的話，則被稱為「北極光」（aurora borealis）。極光是因為地磁風暴所導致。而地磁風暴是由所謂「日冕物質拋射」（coronal mass ejections，簡稱 CME）所引發的。澳洲太空天氣預報中心（ASWFC）的預報員傑克林（Andrew Jackling）解釋，「日冕物質拋射，顧名思義，就是太陽將帶電粒子直接噴射到太空中。」這些帶電粒子會朝地球飛來，進而引發地磁風暴，擾動地球的磁場。傑克林表示，「就像一場普通雷雨中，風雨會讓你家窗戶晃動一樣。」而在地磁風暴中，大氣層中的氧原子與氮原子會因為受到擾動而發光，產生明亮又多彩的光芒。這就是天空中色彩旋渦出現的原因。想要看到極光，取決於地磁風暴的強度。但以澳洲為例，一般而言，在南部地區最容易看見。其中塔斯馬尼亞州（Tasmania）是觀賞南極光的最佳地點。若幸運的話，西澳南部、南澳、維多利亞，甚至是新南威爾斯州的南部也有機會一睹風采。不只南半球看得到極光，據富比世雜誌（Forbes Magazine）報導，美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）指出，在6月1日至2日期間，全美27個州可能看得到北極光。據NOAA，包括華盛頓州北部、愛達荷州北部、蒙大拿州、懷俄明州東北部、北達科他州、南達科他州、明尼蘇達州、威斯康辛州、密西根州與緬因州等多個州，都可能在北方天空看到極光。NOAA表示，預計自5月31日開始，隨著太陽風暴加劇，極光活動將迅速升溫，最佳觀測時間為6月1日中午至2日凌晨。此外，要前往觀測之前，可以留意所謂的「G等級指數」，能幫助判斷是否值得出發追極光。G指數是全球地磁活動的評等指標，範圍從 G1（輕微）到 G5（極端）不等。警報會標註G等級，數值越高，代表出現壯觀極光的機率越大。另外也可以瀏覽ASWFC專門的極光網站，查看目前地磁風暴的強度。此外要注意的是，當地天氣與月相也會影響極光的能見度。若是雲層太厚，光芒會被遮住。滿月或接近滿月時的月光也可能讓極光顯得較黯淡。市區的光害也會有影響。因此，最佳觀賞地點通常是在市郊的海灘或山坡等開闊地區。