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冷氣夏季電費上路！實測吹26度、不關機一個月電費出爐

並且以「只開26度+電風扇」、「長時間出門關閉，只要在家就開啟冷氣」的模式來進行實測，保證外頭氣溫不管多高，都不會熱到。

一個月後的電表從「1809」跳到「2070」，也就是一個月的時間整間房間的用電量總計是261度，以租屋處一度5元來看，總計花費1305元

▲記者實測一個月冷氣只吹26度+電風扇，且只要在家、不長時間出門就不關機，一個月整間房間總用電量261度。（圖/記者張嘉哲攝）

變頻冷氣、定頻冷氣真的會有差！去年同期實測「電費比較分析」

當時總用電量整間房間是191度，以一度5元來說是955元，電費更低更划算

兩者用電量相差約70度的用電量，其實以現在冷氣要從5月開到至少9月來看，也整整差了350度，都快逼近一些一級效能的變頻冷氣年耗電量，其實非常驚人，顯示定頻冷氣還是有汰換的需求！

▲定頻冷氣真的有差！記者去年實測以國際牌一級效能變頻冷氣實測，今年以定頻冷氣實測，並把溫度調降1度，結果用電量相差70度。（圖/記者張嘉哲攝）

冷氣吹26度、27度會涼！電風扇先洗乾淨、節電獎勵先登記

最大的關鍵真的就是一定要開電風扇直吹循環空氣，且電風扇也要記得清潔乾淨

只要用電量變少，每期電費至少能獲得獎勵84元，目前全台灣還有400多萬戶都還沒登記

▲冷氣真的只要吹26度至28度加上電風扇真的就非常涼爽，省電又舒適，先把電風扇洗乾淨再說！（圖/記者張嘉哲攝）

冷氣夏季電費實測又來了！6月夏季電費開跑，接下來天氣將會越來越熱，家中冷氣經常要不斷運轉，許多人又擔心吹太久、太長時間收到電費帳單會大翻車，也有網友非常好奇冷氣如果都不關機，開台電推薦的26度至28度吹的話，會不會真的省電？《NOWnews》也實測5月只要待在家冷氣就開26度、不關機，整個月的電費結果也令人驚艷。每年到了夏天時，總是會有許多人開始討論冷氣要開幾度、冷氣吹24小時電費會不會爆，《NOWnews》記者4月中搬到新家後，再度挑戰都市傳說，從5月1日開始使用租屋處的冷氣，結果日前出爐，，記者個人認為如果很怕熱的人，在家都能待在舒適的空間的話，其實非常划算。以去年記者也實測一個月來看，，但最大的不同就是「今年是開26度，且冷氣從變頻冷氣變成定頻冷氣。」記者舊租屋處原本使用的是國際牌一級效能變頻冷氣，一個月不關機實測都只開27度+電風扇；而新租屋處則是使用聲寶定頻冷氣，一個月不關機實測是開26度+電風扇，兩者之間不僅溫度差一度，也從變頻冷氣變成定頻冷氣，從連續兩年多次實測，大家千萬不要覺得冷氣吹26度、27度不會涼，，才能夠讓冷氣的效能發揮到最大。如果你家中是裝一級效能的變頻冷氣，夏天只要開26度至28度搭配電扇，保證電費是不會突然暴漲成天價。另外，今年如果家中有汰換老舊冷氣、冰箱等，，登錄成功之後，就可以以今年電費跟去年同期比較，，趕快進入官網，夏季電費一起有感省一波！