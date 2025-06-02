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▲Selina（右起）生命中最堅強的後盾就是任媽、任爸。（圖／Selina臉書）

▲Selina（右）日前與妹妹任容萱（左）一起去參加納豆和依依的婚禮，氣色看起來很不錯。（圖／特約攝影林柏年攝）

43歲女星Selina（任家萱）自S.H.E出道以來，一路走過火吻燒傷、婚姻觸礁等人生低谷，近年迎來第二春，並誕下寶貝兒子「小腰果」，重心轉向家庭，幸福模樣羨煞眾人。但近日她卻遭到部分網友無情嘲諷，批評她倒嗓，聲音、身材都不行了；一名鐵粉看不下去寫下長文力挺Selina，真摯文字讓任爸、任媽閱讀後直接淚崩，直言：「怎麼有人這麼理解S（Selina）」。Selina近來鮮少公開露面，僅現身於好友納豆婚禮及田馥甄在台南鹽田舉辦的「田調」演唱會。不料最近竟有網友狠酸她外型不再纖細，甚至認為Selina經歷燒傷後嗓音與身體狀況都已「不行了」，讓大批粉絲氣炸。對此，一位資深鐵粉發文為Selina平反，表示Selina曾因長期壓力過大導致一度倒嗓失聲，所幸透過發聲訓練已逐步恢復；而身材變化則因燒傷後代謝不同所致，現在靠營養師量身打造食譜調整體態，不再追求過往的「瘦成閃電」身材，改以健康為主。這篇護航文章迅速引起粉絲共鳴，也釣出Selina的父母任爸、任媽留言回應：「邊看邊激動落淚不止，怎麼有人這麽的理解S，謝謝你！她現在過得很好、很充實，她一直是我心中最愛的寶貝女兒。」不少歌迷也感動直呼：「萱就是美好的存在」、「任爸任媽都要好好的」、「謝謝你們帶給我們這麼棒的萱萱」。回顧Selina遭火吻重創的悲傷事件，2010年10月，她赴中國拍攝偶像劇《我和春天有個約會》時，在一次爆破戲中發生意外，導致全身54%面積燒傷，其中41%是嚴重的3度灼傷。Selina在中國治療後返台繼續復健，歷經數十次清創手術與皮膚移植，身心皆遭受極大創傷。這場「火吻」，讓原本活躍於舞台上的Selina不得不暫別演藝工作，轉而與疼痛共處、學習如何重新走路、說話與生活。2011年，她忍痛站上舞台發表復出演說，全場淚崩，震撼人心。Selina更在復出後出版書籍、主持節目，並勇敢面對婚姻觸礁的低潮，展現旁人無法想像的堅強意志力。