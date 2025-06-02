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在美國總統川普（Donald Trump）上週指責中國違反與美國簽署的貿易協議之後，美中關係再現緊張。不過美國財政部長貝森特（Scott Bessent）透露，川普與中國國家主席習近平應該很快就會通話，他「有信心」美中之間的貿易爭端「最終會解決」。根據哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，川普曾在四月表示，他已與習近平就關稅問題進行了對話，但北京方面否認有任何直接溝通。自從今年一月川普上任以來，他一再表態要與習近平會談，但目前尚未有正式會面計畫對外公布。貝森特接受CBS節目《面對全國》（Face the Nation）專訪時表示，「我相信我們很快就會看到兩位領導人進行通話。」另據CNBC報導，白宮國家經濟會議主席哈塞特（Kevin Hassett）在美國廣播公司（ABC）節目《本週》（This Week）表示，「我們預計川普本週將與習近平就貿易談判進行精彩的對話，這是我們的期待。」雖然具體時間尚未確定，不過哈塞特指出雙方都表現出談判的意願，而兩國貿易團隊，包括美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）與中方人員，都在密切進行溝通，積極推動談判進展。幾週前，美中雙方才剛針對年初以來的進口關稅達成暫時性的緩解協議，不過川普5月30日時表示中國違反了協議，儘管他並未具體說明違約的內容。川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）上發文稱，「我與中國迅速達成協議，是為了幫助他們擺脫我原本預期會非常嚴重的情勢，我不希望那樣的事情發生。因為這筆交易，一切迅速穩定下來，中國也回到了正常的經濟活動中。」他補充稱，「但中國——對某些人來說這也許不意外——完全違反了我們的協議。所以我就別再當好人了！」上個月，美中雙方同意暫停自四月初以來所加徵的大多數關稅，協議中美方將對中方商品的平均關稅從145%降至約30%，而中國則將對美國進口商品的關稅降至10%。白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）向記者說明，中國已「廢棄了協議」。他表示，「中國並未履行它與美國承諾的義務，因此這使美國可以採取各種行動，以確保未來遵守協議」，「總統仍希望中國選擇合作與共識之路，讓中國市場向美國企業開放，就像美國一直以來對中國企業保持開放一樣。」貝森特在專訪中坦言，中國所延遲出口的產品中包含關鍵礦物，這些材料用於高科技產品中，例如電腦晶片與電動車電池。稀土金屬的出口被認為是本次爭議的核心之一。貝森特指出，「中國目前的做法是限制對印度與歐洲等工業供應鏈至關重要的產品出口。」他直言「這不是一個可靠夥伴應該做的事。」貝森特表示，「我有信心，一旦川普總統與習主席通話，這件事就會獲得解決。但他們正扣留協議中原本承諾要釋出的產品。也許是中國內部系統的問題，也許是刻意為之。」他也進一步稱，「但我們要等總統與中國黨主席對話後才會知道。」此次貿易爭端正值美中關係其他面向也出現緊張。國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）近日指出，中國對台灣正構成日益升高的軍事威脅。而國務卿盧比歐（Marco Rubio）則表示，政府將「強力撤銷」部分中國留學生的簽證。不過當貝森特被問到川普政府是否有意升高與北京的對抗時，他回應「我不認為這是有意為之。」他進一步補充稱，「我認為赫格塞斯的談話只是提醒大家，在新冠肺炎疫情期間，中國是一個不可靠的夥伴。我們現在所做的是降低風險（de-risk）。」貝森特同時強調美方並不希望「脫鉤」（decouple）。