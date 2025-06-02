今（2）日開工天氣熱爆飆出36度！6月「星巴克買一送一」爽喝12天，那堤、焦糖瑪奇朵、美式咖啡都半價；氮氣冷萃「現折20元」；星禮程400萬會員回店「買一送一有星冰樂」一堆優惠；星巴克新品「奇異果百香果爆爆檸檬星沁爽」即將開賣，4大咖啡優惠一次看。伯朗咖啡館「世界牛奶日」指定拿鐵飲品「第二杯8折」優惠。
📌6月「星巴克買一送一」爽喝12天！那堤、焦糖瑪奇朵、美式半價
最新6月「星巴克買一送一」foodomo外送優惠來了！6月4日至6月27日每週三～五，總共12天foodomo星巴克好友分享日，活動期間全日於外送平台foodomo購買兩杯特大杯冰熱/風味一致的那堤、焦糖瑪奇朵、美式咖啡，其中一杯由星巴克招待。
提醒大家，為維持飲品最佳風味，星巴克將依外送配方製作，飲品製作皆約九分滿(含冰塊)，如選擇去冰或少冰，將依飲品屬性製作至九分滿。外帶自取飲品製作標準相同；除菜單上提供的客製化選項外，不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目，例如: 糕點不加熱、要求添加鮮奶油以及寫杯註記等服務。加購收費的客製化項目將不適用任何優惠，均需以原價計價；活動商品依門市現場庫存為主，售完為止。
📌星巴克：氮氣系列「現折20元」夏日沁涼優惠活動
星巴克即日起至9月9日，於活動期間凡購買任一容量的限定氮氣冷萃飲品，即可享有20元優惠！活動品項：經典特調氮氣冷萃咖啡、鹹焦糖風味氮氣歐蕾、氮氣冷萃咖啡、氮氣冷萃咖啡歐蕾，通通「現折20元」開喝。
提醒大家，優惠品項為氮氣冷萃咖啡系列，依各門市現貨為準。不包含典藏氮氣冷萃咖啡系列；折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用；本活動不適用於外送外賣、電話預訂與行動預點服務。
📌星巴克「買一送一有星冰樂」！星禮程會員回店3大優惠一覽
歡慶星禮程邁向九週年，星巴克祭出「歡迎400萬會員回店」3大優惠，包括：不限金額消費「抽獎飲料券」、「星巴克買一送一有星冰樂」好友分享、抽獎「天天請你喝咖啡共365杯」。優惠詳細內容點此觀看
📌星巴克「奇異果百香果爆爆檸檬星沁爽」新品開賣！星送禮73折飲料券
迎接夏天，星巴克即將推出充滿明亮、熱帶風味的全新「奇異果百香果爆爆檸檬星沁爽」，酸甜消暑的滋味裡，還咬得到荸薺爆珠。星巴克月初星轉帳也有暖心送禮優惠，6月1日至6月5日，活動期間星禮程會員使用星送禮，單次購買6張150元飲料券享「73折優惠」。活動詳情請依星巴克網站公告為準。
📌伯朗咖啡館：「世界牛奶日」指定拿鐵飲品「第二杯8折」
「世界牛奶日」伯朗咖啡館「指定拿鐵飲品第二杯8折」優惠！活動僅限伯朗咖啡館門市，限6月1日至6月4日，且不與門市其他優惠併行；限以原價購買兩杯限定飲品，始享第二杯8折優惠，不限同品項，優惠品項以低價者計。升級使用植物奶則不適用優惠，飲品限結帳當日領取。
「概念店」優惠品項限：拿鐵、卡布奇諾、小白咖啡、焦糖瑪奇朵、摩卡、印度香料茶拿鐵、黑糖拿鐵、抹茶拿鐵，「門市」優惠品項限：拿鐵、卡布奇諾、焦糖瑪奇朵、摩卡、香草拿鐵、榛果拿鐵、抹茶拿鐵。
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最新6月「星巴克買一送一」foodomo外送優惠來了！6月4日至6月27日每週三～五，總共12天foodomo星巴克好友分享日，活動期間全日於外送平台foodomo購買兩杯特大杯冰熱/風味一致的那堤、焦糖瑪奇朵、美式咖啡，其中一杯由星巴克招待。
提醒大家，為維持飲品最佳風味，星巴克將依外送配方製作，飲品製作皆約九分滿(含冰塊)，如選擇去冰或少冰，將依飲品屬性製作至九分滿。外帶自取飲品製作標準相同；除菜單上提供的客製化選項外，不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目，例如: 糕點不加熱、要求添加鮮奶油以及寫杯註記等服務。加購收費的客製化項目將不適用任何優惠，均需以原價計價；活動商品依門市現場庫存為主，售完為止。
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星巴克即日起至9月9日，於活動期間凡購買任一容量的限定氮氣冷萃飲品，即可享有20元優惠！活動品項：經典特調氮氣冷萃咖啡、鹹焦糖風味氮氣歐蕾、氮氣冷萃咖啡、氮氣冷萃咖啡歐蕾，通通「現折20元」開喝。
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📌伯朗咖啡館：「世界牛奶日」指定拿鐵飲品「第二杯8折」
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「概念店」優惠品項限：拿鐵、卡布奇諾、小白咖啡、焦糖瑪奇朵、摩卡、印度香料茶拿鐵、黑糖拿鐵、抹茶拿鐵，「門市」優惠品項限：拿鐵、卡布奇諾、焦糖瑪奇朵、摩卡、香草拿鐵、榛果拿鐵、抹茶拿鐵。