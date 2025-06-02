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受美中貿易緊張升溫拖累，科技與晶片類股表現疲弱，美股四大指數上週五（30日）再度走弱，費半指數大跌逾2%，唯獨道瓊指數逆勢走高，拖累台北股市今（2）日開盤下跌93.33點、來到21253.97點。大盤走低之際，中小型股同步走弱，櫃買指數開盤下跌0.34點、來到226.93點。今日開盤量大強勢個股：大成鋼、允強、保瑞、恆大、萬海；開盤量大弱勢個股：高技、欣興、新盛力、神達、華邦電。權值股全軍覆沒，權王台積電開盤下跌8元、來到959元，聯發科開盤下跌15元、來到1245元，鴻海開盤下跌2元、來到154元。美國總統川普上週五發文抨擊「中國完全違反與美國達成的關稅協議」。川普這個舉動之後，美國財政部長貝森特也公開表示，雙邊貿易談判陷入僵局，川普總統可能需親自介入。對此，中國駐美國大使館發言人劉鵬宇受訪時指控，美國在半導體產業中「濫用出口管制措施」，對中國企業構成「歧視性限制」，呼籲美方停止錯誤做法並遵守先前達成的貿易協議。此外，美國聯邦貿易法院上週三裁定川普須立即停止大部分進口關稅，引發市場對「貿易戰緩和」的期待。不過沒想到，然而，上訴法院隔日裁定暫准川普加徵關稅，直到本週審理為止，下一次聽證將於6月5日舉行，為政策走向增添變數。美股四大指數上週五多數走跌，唯獨道瓊指數逆勢上漲54.34點或0.13%，收42270.07 點，那斯達克指數下跌62.11點或0.32%，收19113.77點，標普500指數下跌0.48點或0.01%，收5911.69點，費半指數下跌102.42點或2.11%，收4758.06點。科技五大巨頭漲跌互見，Meta上漲0.38%，蘋果上漲0.45%，Alphabet下跌0.070%，微軟上漲0.37%，亞馬遜下跌0.34%。半導體股多數收黑，輝達下跌2.92%，應用材料下跌1.71%，博通上漲0.041%，高通下跌2.12%，AMD下跌2.03%，美光下跌2.42%。台股ADR全數走低，台積電ADR下跌1.94%，日月光ADR下跌1.47%，聯電ADR下跌1.17%，中華電信ADR下跌0.48%。