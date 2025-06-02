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▲林姓女律師公開和呂秋遠的鹹濕對話，打臉呂秋遠。（圖／讀者提供）

▲林姓女律師公開和呂秋遠的鹹濕對話，打臉呂秋遠。（圖／讀者提供）

▲林姓女律師公開和呂秋遠的鹹濕對話，打臉呂秋遠。（圖／讀者提供）

今年4月，爆發認領子女官司的知名律師呂秋遠，在5月30日，端午連假期間，打破長達1個月的沉默，在臉書發表5千多字長文，並反擊生母，聲稱林姓女律師於2023年3月7日到職後，開始主動告白、甚至邀約炒飯的地點，但《NOWnews今日新聞》記者詢問林女，她表示呂秋遠的長文和對話截圖，根本是「錯置、斷章取義」，更說他如果要公開紀錄「否則就只是曲解事實」，林女也曝光呂秋遠自拍上半身裸照，呂秋遠更自己給住處地址，在自家發生關係。對於呂秋遠的千字長文，林姓女律師告訴記者「要反駁的太多了，錯置、斷章取義，他如果要公開對話紀錄，應該公開連續截圖，前後上下文都有。否則就只是曲解事實」林女更指出和呂秋遠的交往過程，是呂唯一能攻擊她的地方，呂這樣做是在模糊焦點。呂秋遠真正的問題在於，本人實際上對於女性和孩子是冷漠的，但他要利用女性和孩子賺錢，所以營造不相符的人設。在林姓女律師還告訴記者，用對話截圖和呂秋遠臉書長文「對照時間點」，此外林女也曝光兩人對話，呂秋遠傳一張裸上半身的自拍照給林女，林女本來說要幫忙呂秋遠搬家當苦力，呂秋遠回覆「你當什麼苦力，做愛比較實際」對話相當直接。呂秋遠也直接要林女去自家，林女一度不放心，還問呂秋遠是否確定？擔心呂因此有壓力，林女還說「讓有親密關係的人進入自己的家，心理層面上是一個步驟，跟在汽車旅館是不一樣的。」呂秋遠不只大方給出自家地址，還告訴林女「妳想太多，我覺得妳來家裡很正常」，更說「妳都要對我死心塌地了，來這裡（住家）應該的吧。」等語回應林女。林女說呂秋遠根本是在模糊焦點，她指出「褲子是他自己脫的，是他自己要內射，是他自己要叫我去他家，還給我地址，是他自己叫我，『下午不用來上班』等等⋯」對於林女反駁，記者詢問呂秋遠，在截稿前呂秋遠皆未回應。