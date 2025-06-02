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▲張惠妹大巨蛋演唱會5場花了近5億台幣，非常燒錢。（圖／聲動娛樂提供）

▲泰勒絲本來也有考慮在大巨蛋開唱，最後因檔期緊湊而取消。（圖／美聯社／達志影像）

天王周杰倫、歌后張惠妹（阿妹）去年12月都在台北大巨蛋舉行過規模盛大的專場演唱會，創下佳績。但其實大巨蛋場地租借費不便宜，還要特別鋪設草皮保護墊，加上其他衍生的水電雜費等開銷，租大巨蛋2-3週的費用就破千萬甚至過億。前年還傳出西洋小天后泰勒絲也想在大巨蛋開唱，最後卻告吹；原因曝光，其實與場地費無關，而是檔期太滿，時間過於緊湊才喊卡。大巨蛋正式啟用後，不只體育賽事搶著要辦，演唱會也是一場接一場，人氣超夯。但其實租借大巨蛋場地沒那麼簡單，光是基本場地租金就不容小覷。根據大巨蛋公開資訊，演唱會、娛樂性質活動若包下全場，單日租金是210萬元，一般歌手為了搭建舞台做事前準備，以及事後的設備拆除作業，通常都要包場2至3週時間。阿妹團隊去年就透露，這次在大巨蛋開唱5場，花近5億台幣，其中就有1億元是付給場地，總共包場23天時間，非常驚人。周杰倫的杰威爾則表示，大巨蛋《嘉年華》演唱會成本達到2.5億，在當時也算刷新台灣演唱會紀錄。除了台灣歌手要搶攻大巨蛋場地外，外國歌手也蓄勢待發。2023年下半年時，就有消息傳出泰勒絲想登大巨蛋開唱，時間可能落在2024年的1月、3月、4月。當時台北市副市長李四川透露，曾與泰勒絲的團隊接洽，但到了2024年1月都沒有確切消息曝光，李四川後來才回應，「泰勒絲今年無法到台北大巨蛋開唱，要看看明年有沒有機會」，這結果令歌迷大失所望。據《鏡週刊》報導，泰勒絲當初未能攻上大巨蛋的關鍵原因，其實與經費無關，而是檔期卡太緊了。知情人士指出，泰勒絲去年在日本開了4場、新加坡開6場，新加坡還額外買下泰勒絲東南亞獨家出演權，對比之下大巨蛋只能規劃2-3場，其實這樣並不划算，加上硬體設備、場地準備時間恐不足，最終才將演出喊卡。