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暖男人設翻車、又遭數名委託人指控不專業，風波不斷的知名律師呂秋遠，在端午連假突然發5千字長文，在臉書替自己喊屈，打破長達1個月沉默，有知情人士表示，呂秋遠是為了挽救一落千丈的律師事務所生意。不願意具名的知情人士指出，擁有高達85萬粉絲的呂秋遠，過去事務所的諮詢件數，正常情況週一到週四，每晚都有2至3件諮詢，禮拜六下午也會安排3至5件諮詢，臉書每天至少會有高達20至30件諮詢的私訊。但是自從呂秋遠4月底爆發子女認領官司後，到5月19日為止，事務所僅有2件諮詢，生意相當慘淡。儘管呂秋遠因為醜聞連環爆，讓原本有高達88萬粉絲追蹤數的臉書，雖然下滑減少3萬人，但仍然有85萬的高人氣，儘管長達1個月，呂秋遠未在臉書更新發文，這次一發文，仍然有超過1萬多名粉絲按讚。呂秋遠挾帶高流量和聲量，也難怪有知情人士透露，這操作，是因為5月事務所諮詢量大減，其中一部分是要救生意。