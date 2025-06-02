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美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇球星Mookie Betts近日因左腳腳指骨折連續缺席對紐約洋基的系列賽。不過Betts親自透露目前狀況已逐漸好轉，預計無需進入傷兵名單，只需再觀察數日就可能可以重返戰線。Betts於5月28日客場對守護者比賽後回到洛杉磯自家時，不慎撞傷左腳，經診斷為左腳腳指骨折，隨即從5月30日的洋基系列賽起缺席比賽。他透露，事發當晚是起床想上廁所時撞到腳，導致劇烈疼痛，「當時一度連走路都很困難，這幾天甚至連鞋子都穿不了。」不過情況逐漸改善，Betts在今（2）日賽前接受訪問時表示：「今天終於能正常走路，腳的感覺比預期好很多。我已經穿上鞋子了，也會試著在場上活動看看。」而他當日已在場上進行簡單練習，包括穿上釘鞋接滾地球、傳接球等，不過並未嘗試跑壘與衝刺。Betts對於傷勢的恢復相當樂觀，「這是球季中的一部分，有時候就是會遇到這些小插曲，不覺得沮喪。」儘管錯過了關注度極高的道奇對洋基三連戰，他依然正向看待，「當然想為球隊出賽，但我也接受目前的情況，只能享受隊友們的表現。」賽前受訪時，道奇總教練Dave Roberts再度提及Betts的傷勢則表示，目前仍維持不將Betts列入傷兵名單的方針，並會視情況調整出賽時間表。Betts本季狀況起伏不定，3月於東京開幕戰前也因腸胃不適缺陣，如今再度因意外受傷暫離場上，對他的比賽節奏造成挑戰。不過他本人仍強調：「雖然這個球季有些不穩定，但我不會用這些當作藉口，繼續努力回歸是我現在要做的事。」