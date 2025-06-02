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內政部在賴清德總統就任周年前夕預告，要將全台灣的「中正路」改名，引起地方政府反彈，日前改口會取得共識後再依法推動。對此，內政部長劉世芳今（2）日回應，中正路改名，是依照立法院通過決議。至於外界痛批大撒幣，劉澄清，在內政部處理2、3年期間，包含蔣中正銅像或其他改名問題，補助款都是10萬元補助上限，目前有補助上百件以上。立法院內政委員會今日排審地方制度法部分條文修正，劉世芳於會前接受媒體聯訪。劉世芳受訪時表示，中正路改名，是依照2017年在立法院通過《促進轉型正義條例》，在2020年落幕後，2023年立法院通過決議，要求內政部跟地方協商要有機制，包括在地溝通，因此，內政部過去1、2年根據決議跟條例事項，按照規定法律處理。劉世芳接著說，同時內政部在委託學者專家研究時有提到，若推動上面的困擾，建議以地方自治「由下而上」處理，目前是完全按照這樣的方式處理。劉世芳也說，外界認為和預算有關，有些是偽裝的，在內政部處理2、3年期間，包含蔣中正銅像或其他改名問題，我們補助款都是10萬元補助上限，目前有補助上百件以上。劉世芳強調，轉型正義是人權問題，既然是人權就要嚴肅對待，不管是中央、地方，不要當成有錢才推動，沒有錢就不推動，都不是對於台灣民主法治在轉型正義上的應有的態度。至於「經國路」、「介壽路」也應配合轉型正義改名？劉世芳則說，轉型正義條例有提到，但她重申，路名或去除雕像、去除威權主義象徵，如果遇到困擾，應由中央、地方、在地居民有共識才推動，按照台灣民主法治精神，推動轉型正義時也要有程序正義。