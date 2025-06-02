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最搞心態的是那顆第二區的紅球真的是讓人又愛又恨，中過2萬就差一顆紅球就變15萬，真的好可惜！」

▲威力彩頭獎上看8.4億，不少人又開始熱烈討論相關話題，近日有許多網友分享中威力彩經驗，發現讓人又愛又恨的規則。 （圖／記者徐銘穗攝）

威力彩公認最搞心態規則！特別號紅球大獎一堆人擦身而過

第二區的特別號「紅球」扮演所謂「pay jump（獎金跳動）」重要角色

就是因為頭獎跟貳獎金額差非常多，以今年2月頭獎20億728萬來看，只差一個號碼，獎金瞬間只剩下4095萬，而且如果不是一注獨得，還得要平分

▲威力彩獎金結構、中獎規則一圖看懂！最大獎金浮動的關鍵就是特別號的紅球。（圖/台彩官網）

威力彩悲情幸運兒散落全台灣！特殊包牌法「大獎帶小獎」

尤其是參獎的得主「第一區中5顆號碼且第二區也中獎」，就真的只差第一區一顆號碼，且參獎還比貳獎更悲傷，每注只有固定獎金15萬元

彩券行也推出「800元包牌法」，就是固定第一區號碼搭配第二區8個號碼全包

就一定會發生「大獎帶小獎」的情況，中頭獎帶7注貳獎、中參獎帶7注肆獎以此類推

▲威力彩每期都會有悲情幸運兒出現，只差一顆號碼獎金就能抱回頭獎億元。（圖／記者張嘉哲攝）

威力彩已經連續槓龜27期，今（2）日晚間即將開出的頭獎上看8.4億元，不少彩迷下班後可能都會去買張彩券要試試手氣，希望自己是那個幸運兒。而就有網友分享自己曾經中過威力彩的經驗，其遊戲中獎規則「紅球成為高額獎金關鍵」，讓許多彩迷心有戚戚焉，也因為這樣的規則，每次只要有高額頭獎，就會有許多「悲情幸運兒」誕生。有網友在社群平台「Threads」貼文指出「威力彩真的很特別，頭獎都好幾億好幾億，結果貳獎就只有幾千萬，參獎只有15萬，貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「貳獎跟頭獎就只差一顆紅球，獎金真的天差地遠，中貳獎很開心情又會很複雜，跟億萬差肩而過。」然而網友討論的威力彩中獎規則，，且是兩兩一組相對，頭獎跟貳獎一組、參獎跟肆獎一組、伍獎跟陸獎一組，以頭獎跟貳獎來看，頭獎是第一區6顆號碼全中，第二區特別號也中；而貳獎則是第一區6顆號碼全中，第二區未中，兩者差別就是這顆特別號紅球。之所以讓人覺得可惜，，以2月的貳獎來看，當時就有7注中獎，每人僅分得585萬餘元，且第二區只有01至08，比第一區好中非常多，所以才被公認是威力彩最搞心態的規則。然而威力彩這樣的中獎規則，也讓每次高額頭獎時，總是會有許多「悲情幸運兒」出現，，看似幸運兒，但其實是跟億元擦身而過的悲情結局，上期威力彩頭獎7.8億時，就有21位彩迷遇到這情況，散落在全台各地。為了防止錯過大獎只因為第二區號碼沒中，，總共8組投注800元成本，只要該組號碼中獎，，也是現在威力彩高額獎金時許多人愛買的投注方法之一。