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效力美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）的旅美台將今（2）日傾巢而出，底特律老虎3A的李灝宇4打數1安打，唯一安打就是擊球初速破106英里（約170公里）的「暴力安打」，而海盜3A的鄭宗哲本季首支三壘安打也出爐，林家正也有安打，至於高階1A張弘稜則5局好投奪勝。老虎3A的李灝宇本戰持續先發出賽，打第2棒守二壘，第一打席就掃出擊球初速170公里安打，可惜後續隊友打出雙殺打。本戰李灝宇4打數1安打，吞1次三振，打擊率2成68。海盜3A鄭宗哲、運動家2A林家正今天也有出賽，前者靠腳程跑出本季第一支三壘安打，單場也是4支1，且近4場出賽3場有安打，打擊率快重回2成，後者則是蹲捕上場，雖吞下2K但也有安打貢獻。投手方面，效力海盜高階1A的張弘稜，本戰面對光芒高A先發表現出色，主投5局僅失1分，進帳個人本季第3勝，巨人3A鄧愷威中繼2局挨了1發全壘打，總計被敲3支安打失掉2分，海盜2A的陳柏毓則單場挨3轟，失4分無關勝敗。