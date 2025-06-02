我是廣告 請繼續往下閱讀

暴龍尋求補強的最終目標，是為了打造以Scottie Barnes為核心、與另一位全明星級球員搭檔的主力陣容。（圖／美聯社／達志影像）

▲密爾瓦基公鹿球星「字母哥」Giannis Antetokounmpo也可能是多倫多暴龍鎖定的目標之一。（圖／美聯社／達志影像）

隨著NBA美國職籃（National Basketball Association）休賽季即將到來，多倫多暴龍隊正積極尋求崛起機會，根據ESPN資深記者Brian Windhorst的爆料，球隊已在聯盟內部釋放出訊號，今夏有意「釣大魚」，尋求引進頂級球星以重塑戰力。這一消息引發外界聯想，暴龍是否準備再次複製2019年「Kawhi Leonard交易」的成功經驗。Windhorst在《The Hoop Collective》節目中表示：「暴龍隊最近在聯盟內開始傳出聲音，他們正在尋找一條『大魚』。這對一支處於東區中段的球隊來說很正常，他們觀察前方的隊伍，也許其中幾支會出現裂痕，給了他們趁虛而入的機會。」2024-25賽季，暴龍以30勝52敗結束例行賽，排名東區第11，無緣季後賽。儘管戰績不佳，但由總裁Masai Ujiri領軍的管理層，仍維持一貫的果敢風格。Windhorst強調，暴龍是「不安分」的球隊之一，已開始接觸其他球隊並評估潛在的交易選項。被點名的「大魚」之一是密爾瓦基公鹿球星「字母哥」Giannis Antetokounmpo。儘管他尚未正式提出交易申請，但Windhorst指出：「任何想在今夏有所動作的東區球隊，Giannis一定會在他們的討論名單上。」Windhorst更透露，一位聯盟高層告訴他，今年夏天可能會是「爆炸性的一季」，各隊之間的交易討論、電話聯絡頻率遠高於往年，而暴龍正是活躍其間的關鍵球隊之一。外界普遍推測，暴龍尋求補強的最終目標，是為了打造以Scottie Barnes為核心、與另一位全明星級球員搭檔的主力陣容。Brandon Ingram也被列為可能的補強人選之一，雖然他過去的傷病史令人擔憂，但其天賦依舊被看好。2018年，暴龍曾透過大膽引進Kawhi Leonard，最終一舉在2018-19賽季奪下隊史首冠。如今距離冠軍那年已6年過去，Ujiri是否準備再次出手複製奇蹟？這個夏天，暴龍的動向勢必成為聯盟矚目的焦點。