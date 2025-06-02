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▲徐若熙昨戰先發表現不理想，賽後他罕見在社群IG上發文自曝心境，吸引超過240則球迷留言安慰他，勉勵他持續加油。（圖／徐若熙IG）

味全龍昨戰在洲際棒球場與中信兄弟進行「龍象大戰」，味全龍推派本土王牌徐若熙先發，卻單場挨2轟、主投5.1局慘失5分吞敗，賽後他罕見在社群IG上發文自曝心境，吸引超過240則球迷留言安慰他，勉勵他持續加油。味全龍王牌徐若熙本季結束後有望旅外，先以單季100局投球為目標，本戰前先發5場，繳出1勝2敗、防禦率0.59、每局被上壘率0.66的超水準發揮，且本季至今30.1局還未被打出全壘打，結果這場先在四局下被詹子賢打出陽春砲、六局又挨許基宏三分砲，慘失5分為本季最多。最終徐若熙主投5.1局飆出10K只被敲出4支安打，但其中包含2支全壘打，慘失5分為本季最多，賽後他也在IG上罕見發文，以本季投球照片，搭配文字「遇順境，處之淡然，遇逆境，處之泰然」自曝心聲。值得注意的是，這不過是徐若熙本季中職第一則個人貼文，今年3篇分別是業配與經典賽資格賽貼文，最近一則跟中職有關的貼文則是在去年12月，他PO出與前隊友森榮鴻的合照。本賽季徐若熙出賽6場，6場都為先發，主投35.2局留下1勝3敗、防禦率1.77。貼文發出至今約10小時，已經吸引超過6000人點讚、240條留言，「球迷紛紛給予鼓勵，深呼吸，我們繼續一起努力」、「若熙加油👏🏻永遠是我們的驕傲❤️」、「熙熙你是最棒的！一直支持你」、「我心中永遠的王牌投手，若熙最棒」