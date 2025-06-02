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買包竟被帶進小黑屋！周品均曝驚魂購物經歷

▲周品均在日本銀座LV買包，竟發現提袋竟是空的！她傻眼折返，店員與主管連連道歉。（圖／周品均IG）

周品均提醒購物陷阱！離開前一定要檢查

網友質疑服務流程 周品均揭「空箱內幕」

前東京著衣創辦人周品均有「電商女王」的封號，她昨（1）日在IG發限時動態及文章分享「在日本銀座LV門市買包的瞎事」，表示自己遇到一連串烏龍情況，直呼：「在國外買精品真的要小心。」而且還打破了她對日本服務業，一向謹慎細心的印象。周品均回憶起購買過程，可以說是讓她嚇出一身冷汗，她表示當時自己就只是買了個普通的包包，「結果結帳時被帶進了小黑屋，等對方處理好之後，又被帶去樓上退稅」，沒想到等周品均退稅回來後，店員竟表示價格結錯了，必須整筆刷退重新結帳，「也要再跑一次退稅流程，他的主管還進來簽核、道歉，我雖然無奈，但也只能配合重來一次。」沒想到歷經繁複程序，周品均拿著大紙袋離開店鋪，又發生離譜插曲，「我才走幾步就覺得怎麼這麼輕？想說檢查一下紙盒」，沒想到打開一看，裡面竟然是空的！她當場傻眼，立刻回店內找店員，對方嚇到表示：「我也不知道為什麼會這樣？」主管看到更傻眼，周品均覺得他們應該在心裡OS：「這單到底是怎麼回事…」，兩人瘋狂向她道歉後，才去找包包在哪裡。她也提到：「前幾天看到有人在日本買皮夾（別牌），回到台灣才發現紙盒裡面沒有任何東西，那個人直接瘋掉。」這段恐怖經歷讓周品均打破日本服務業一向謹慎細心的印象，並發文建議所有消費者：「不管在哪裡買精品，離開前一定要檢查一下！」沒想到有粉絲回覆：「好像不只發生過一次這樣的事，而且都剛好在日本。」有人則表示：「這種不是一次只服務一個客人嗎？怎麼會有『漏裝』的情況？」周品均對此回應：「我也覺得很奇怪，為什麼包裝部門會放一個空箱進去？然後也都沒檢查就給我，真的好扯。」對方開玩笑猜測：「難道是…想掉包？但是也給你包啊！」她也提到：「繼羅馬LV被偷走後，又一奇遇。」但周品均很慶幸只是虛驚一場，「幸好有把它帶回國」。