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監察院濫用公務車事件連環爆，昨天晚間監察院秘書長李俊俋請辭獲准。監察院副院長李鴻鈞今（2）日開記者會向外界說明，包含也被爆濫用公務車的監委林郁容、王榮璋、蘇麗瓊，都送紀律委員會處置。對於近日監察院的「公器私用爭議」，李鴻鈞指出，李俊俋在被報導公務車爭議後，第一時間就向他提出辭呈，但他認為個人請辭暫緩，先把制度面完善後再來說，經過一兩天調整後，監察院宣布停止全體委職員工以個人身分使用公務車，並行政院公務車行駛辦法全面檢討。李鴻鈞說，昨天傍晚李俊俋再度聯繫他，表示已完成交代任務，但李堅持辭去秘書長職務，他才准辭。至於媒體報導濫用公務車人員，包含監委林郁容、王榮璋、蘇麗瓊。李鴻鈞表示，監察院與行政院一樣，監察委員都是各自獨立行使，監察院對於監委無法進行裁罰，因此會先將「有問題」的監委，都先移送紀律委員會。