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▲于美人將流年對於每個人健康與安全的觀察，視為一種提醒，也會接受建議。（圖／特約攝影林柏年攝）

于美人曾在6年前開刀取出108顆腎結石，當時曾發文打趣稱自己的左腎有如《水滸傳》中的梁山泊，因為藏了108條好漢。她在東森超視的新節目《美人餐桌》中透露看今年的流年時，又被命理師提醒要注意泌尿道系統，果然又有腎結石，只提到要找時間去趕快處理。而她接受《NOWnews今日新聞》記者採訪，表示節目錄製有一段時間，她已經處理好腎結石的問題，笑言：「心中的大石放下了，腎臟裡的也清掉了。」表示目前謹記得多喝水，醫師也提醒她要配合運動以及飲食的改變。《美人餐桌》是現今頗為獨特、用各種不同的命理項目分析，來看人生的健康、旅遊等不同類型的議題，時常特殊的角度，給人不一樣的省思。于美人表示在看流年的時候，就被提醒今年要注意泌尿道系統，她認為流年沒有大家以為的那麼神祕，其實是一種人生的生命週期觀察，歸納出需要關注的重點，她則將之當成一種提醒，認為這樣也蠻不錯。她笑道：「我是不是對全民健保也蠻有貢獻？我沒有讓它拖成大病，浪費大家那麼多錢。」對於自己就是這樣子的體質，會需要注意腎結石的問題，于美人也自我解嘲：「心中的大石放下了，放在腎臟裡，但腎臟裡的也把它拿出來、清掉了。」過去拿掉108顆腎結石時，她就有被提醒要多喝水，改善有可能結石的狀況，而飲食上要注意避免攝取太多含草酸、鈣質的食品，因此蕎麥、芋頭、南瓜、草莓、青椒、秋葵、豆腐等之類都要小心過量。最後就是運動，她感嘆自己不太能動，一認真要運動就容易受傷，所以目前是採用台大教授蔡璧名提倡的「虛實步」，達成運動的需要。