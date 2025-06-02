快更新iOS 18.5！iPhone是全球熱賣的智慧型手機，街道上幾乎人手一支，蘋果全球用戶數也相當龐大，但近日iPhone卻爆出安全漏洞，蘋果官方也建議用戶趕緊更新iOS 18.5正式版更新，防範漏洞被駭客利用，萬一不慎中了駭客的攻擊，恐會讓個人資料、帳號密碼等一夕之間全被偷光，甚至是在用戶不知道的情況下。
iPhone爆安全漏洞！個資、密碼全被偷光
根據外媒《每日郵報》報導，報導中引述蘋果官方說法，表示此次iOS 18.5更新是為了修補兩項安全漏洞，包括CVE-2025-31251和 CVE-2025-31233，蘋果說明，因這些漏洞可能被駭客利用，透過特製圖像或影片，藉由惡意網站或釣魚郵件誘導使用者點擊。
用戶被攻擊後，恐會導致手機資訊全被偷走，包括手機通訊錄、帳號密碼或照片等，都無一倖免，駭客甚至可以遠端控制手機相機、麥克風和應用程式等，且過程中用戶毫無察覺。報導提到，若為使用工作專門使用的手機裝置，更會成為駭客入侵連結企業網路的管道，恐會導致企業出現嚴重的資安問題，對於科技業、金融業來說影響更為嚴重。
不只要更新！專家籲「1招」防駭客
雲端備份與資料保護公司「Safe Data Storage」專家提及，不少人誤以為iPhone具備防範惡意程式的能力，但事實上沒有任何裝置可以完全避免受到駭客攻擊。數位安全領域專家奈特（James Knight）則提醒民眾，建議在個人帳戶啟用垃圾郵件過濾功能，此舉可有效攔截釣魚郵件，避免誤觸導致被攻擊，同時也應保持設備系統持續更新至最新版本，藉此提升設備防護力，避免遭駭客攻擊風險增加。
蘋果在上月宣布推出iOS 18.5最新作業系統時，除了包含家長控管功能升級等，主要針對藍牙、FaceTime及其他系統核心進行多達30項安全性漏洞修補，針對資安層面的更新尤為重大，建議用戶趕緊更新至最新版，才能確版裝置保持安全無虞。
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根據外媒《每日郵報》報導，報導中引述蘋果官方說法，表示此次iOS 18.5更新是為了修補兩項安全漏洞，包括CVE-2025-31251和 CVE-2025-31233，蘋果說明，因這些漏洞可能被駭客利用，透過特製圖像或影片，藉由惡意網站或釣魚郵件誘導使用者點擊。
用戶被攻擊後，恐會導致手機資訊全被偷走，包括手機通訊錄、帳號密碼或照片等，都無一倖免，駭客甚至可以遠端控制手機相機、麥克風和應用程式等，且過程中用戶毫無察覺。報導提到，若為使用工作專門使用的手機裝置，更會成為駭客入侵連結企業網路的管道，恐會導致企業出現嚴重的資安問題，對於科技業、金融業來說影響更為嚴重。
不只要更新！專家籲「1招」防駭客
雲端備份與資料保護公司「Safe Data Storage」專家提及，不少人誤以為iPhone具備防範惡意程式的能力，但事實上沒有任何裝置可以完全避免受到駭客攻擊。數位安全領域專家奈特（James Knight）則提醒民眾，建議在個人帳戶啟用垃圾郵件過濾功能，此舉可有效攔截釣魚郵件，避免誤觸導致被攻擊，同時也應保持設備系統持續更新至最新版本，藉此提升設備防護力，避免遭駭客攻擊風險增加。
蘋果在上月宣布推出iOS 18.5最新作業系統時，除了包含家長控管功能升級等，主要針對藍牙、FaceTime及其他系統核心進行多達30項安全性漏洞修補，針對資安層面的更新尤為重大，建議用戶趕緊更新至最新版，才能確版裝置保持安全無虞。