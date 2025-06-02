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2019年夏天，當奧克拉荷馬雷霆決定將「PG」Paul George交易至洛杉磯快艇時，換來「SGA」Shai Gilgeous-Alexander和多個首輪選秀權，外界普遍認為這是放棄爭冠、邁向重建的開始。6年過去，這筆交易已被證明是雷霆隊史最具前瞻性的決策之一，甚至可能成為開啟王朝的大門。當年這筆交易內容為：雷霆將Paul George送至快艇，換來Shai Gilgeous-Alexander、Danilo Gallinari以及7個首輪選秀權與選秀交換權。當時的快艇剛簽下Kawhi Leonard，與George聯手被視為冠軍熱門；而雷霆則進入重建期，未來一片未明。不過如今看來，Shai Gilgeous-Alexander的成長遠超預期。他不僅成為聯盟頂級控衛，更帶領雷霆隊殺入總冠軍賽，完成快艇至今仍未達成的成就。值得注意的是，雷霆在短短16年的隊史中，已擁有三位MVP得主，這一數字為同期聯盟最多，展現出驚人的選材與養成眼光。回顧Paul George的雷霆生涯，他在2018-19賽季打出生涯代表作，創下得分、抄截與籃板生涯新高，入選年度第一隊與防守第一隊，並在MVP與最佳防守球員票選中皆名列第3。不過，該季季後賽卻以Damian Lillard一記37呎壓哨三分畫下句點，也成為George在雷霆的最後一舞。當時George主動提出交易請求，雷霆原本有權拒絕，但最終選擇成全。而就在George離隊後，Russell Westbrook也提出離隊要求，雷霆就此展開重建。但回顧歷史，有人認為若當年選擇保留核心陣容，雷霆可能在「泡泡園區」賽季有爭冠機會，因為當年聯盟競爭極為開放。如今來看，這筆交易已讓雷霆站上通往王朝的起點，反觀快艇仍未突破西區決賽，George如今效力的費城76人則連季後賽都無緣，且被認為在簽下George上付出過高代價。雖然George的2018-19賽季堪稱雷霆歷史最佳表現之一，與Kevin Durant的MVP賽季與Westbrook的大三元年並列，但季後賽的失利卻讓管理層決定大刀闊斧做出變動。而當時急於擺脫湖人陰影的快艇，則決定放手一搏，雙方就此在交叉路口越走越遠。如今，Shai Gilgeous-Alexander則正一步步朝隊史首冠目標邁進，當年的交易，已悄悄改寫雷霆未來十年的命運。