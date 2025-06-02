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監察院秘書長李俊俋被爆以公務車接送愛犬美容、外送食物等爭議，立法院司法及法制委員會2日邀請他列席報告，繼傳出他請假不到場之後，1日晚間監察院無預警發布李俊俋辭職聲明，並已獲准，即日起生效。對此，國民黨立委羅智強怒轟，李俊俋不要以為請辭就可斷尾求生，就此切割法律責任！羅智強指出，李俊俋被爆公器私用，濫用公務車接送愛犬美容，還當成Ubereats為自家送餐。李俊俋原以「思慮不周」辯解，爭議延燒5天，見火越燒越大，才坦誠自己「有負職務廉潔標準」，請辭秘書長。先前李俊俋哭窮，指監察院預算被刪「連衛生紙都買不起」，還說「柴米油鹽樣樣少，監院風骨不打折」，要求大家「共體時艱」，結果，所謂的共體時艱、監院風骨，就是愛犬、親友共搭公務車，一起佔公家便宜？此外，羅智強提及，就在上個月，監察院才通過彈劾屏東縣枋寮鄉前鄉長陳亞麟，彈劾理由之一就是「私用公務車，假借職務詐欺，意圖為自己不法所有」。私用公務車涉犯刑法第339條詐欺得利罪，刑法第216條、第215條行使業務登載不實文書罪，以及刑法第342條公務員背信罪，他也痛批「李俊俋竟還知法犯法，簡直目無法紀」。接著，羅智強續指，蘇麗瓊、林郁容2名監委也分別遭檢舉搭公務車去看牙醫、用公務車「一路接送親友到機場接機」。監委職司澄清吏治，整飭官箴，蘇、林兩人卻帶頭違法，是不是也該比照李俊俋請辭下台、接受司法調查？國民黨日前已至北檢告發李俊俋公器私用，涉背信、侵佔，他也會質詢法務部此案，問問北檢是不是又要辦藍不辦綠，何時盡速偵辦？過去早有多起私用公務車遭到起訴、判刑案例，「李俊俋不要以為請辭就可斷尾求生，就此切割法律責任」。