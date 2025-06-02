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▲吳韋達2018年代表時力參選彰化縣議員時，由當時的黨主席黃國昌授旗。（圖／翻攝吳韋達臉書，2025.06.02）

前時代力量中央黨部副秘書長吳韋達今天在臉書發長文，宣布受黨主席黃國昌與立委張啓楷多次邀請，已申請加入台灣民眾黨。吳韋達與台中市議員吳佩芸當年在時力任重要黨職時，被視為黃國昌人馬，吳韋達德開第一槍後，地方盛傳吳佩芸也將加入民眾黨。對此吳佩芸表示，吳韋達是非常優秀的政治工作者，相信會對地方政治帶來新氣象，自己目前先專注問政。黃國昌2023年放棄時代力量黨籍、加入民眾黨後，政壇一直盛傳他會帶一批有公職身分的「舊部」入黨，充實民眾黨的陣容，中部地區最常被點名的，就是擁有荷蘭奈梅亨拉德伯德大學物理學博士學位的吳韋達，他曾任時代力量中央黨部副秘書長、彰化縣黨部主委，在地方政壇是個異數。2018年當選彰化縣議員後，以不跑紅白帖、專注問政聞名，大受好評，甚至被視為轉戰彰化市長的黑馬，卻在尋求議員連任時以8票之差落選，引起廣泛討論，之後他宣布退出時力，不久因同選區議員賄選遭解職，遞補議員。吳韋達今（2）日在臉書發表2450字的長文，表示感謝民眾黨主席黃國昌、立委張啓楷多次邀請與溝通，透露已申請加入台灣民眾黨。未來會聚焦3件事，包括掌握綠能、推動產業；爭取資源、把關財政；除了巨蛋更要圖書館，文化扎根，彰顯第三勢力的價值、推動更好的彰化。民眾黨彰化縣黨部同步發出新聞稿，強調吳韋達長期以來秉持「科學監督、理性問政」的原則問政，深獲在地鄉親信賴，堪稱地方政壇的優秀典範，加入民眾黨後有如「定心丸」，讓支持者對改革充滿希望，未來和南彰化的縣議員張雪如議員，將形成「南北雙馬達」的堅強陣容。另一常被點名的台中市美女議員吳佩芸，2018年以9票之差落選，曾被戲稱「台中吳9票」，與「彰化吳8票」吳韋達相識多年，境遇也類似，吳佩芸曾任時力秘書長，2022年是時力唯一當選的直轄市議員、2024年2月宣布退出時力，地方傳聞「雙吳」都是黃國昌遊說進民眾黨的主要戰力。吳佩芸表示，今天整個上午都在跑畢業典禮行程，還不知道吳韋達的事。她稱讚吳韋達是非常優秀的政治工作者，相信他加入民眾黨後，會對地方政治帶來新氣象。《NOWnews》追問她是否將加入民眾黨？她只簡單回答，自己目前先專注問政再說。