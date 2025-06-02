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近期匯市波動劇烈，新台幣兌美元光5月就暴升了2.088元，升幅達6.5%，央行昨（1）日罕見喊話市場勿干擾匯市穩定，台北外匯市場新台幣兌美元匯率今（2）日開盤以29.9元開出，升值2.9分，開盤10分鐘，強勢升值觸及29.885元，升4.4分。中央銀行昨日指出，近日場外監理發現，有外資以投資股市為名，匯入大額資金卻無實際投資事實，有套取新台幣匯差之虞，違反結匯管理原則，呼籲外資遵守規定，也請市場評論人員及媒體切勿以臆測方式，評論國內匯市相關議題，或對匯率提出直觀式預測。央行表示，同時，進、出口廠商宜依實際需求進行結購美元或結售美元，避免影響國內匯市秩序及穩定，甚至波及實體經濟。央行強調，影響匯率的決定因素眾多，諸如各國貿易順差、財政預算及貨幣政策均可能影響匯率，尤其自金融自由化與全球化以來，國際資金移動鉅額且頻繁，已成為影響匯率變動的主因，例如113年台灣外資及本國資金進出，為商品貿易外匯收支的19.3倍，顯示短期跨境資本移動已為新台幣匯率升值或貶值的重要因素。央行強調，今年至今新台幣兌美元升值反映我國基本面佳，央行將持續維持新台幣匯率的動態穩定。今年至5月29日，美元指數貶值8.49%，新台幣兌美元匯率升值9.53%，升幅小於瑞士法郎10.26%及歐元9.81%，但略大於日圓9.01%、韓圜7.38%及新加坡幣6.11%，主要反映台灣總體經濟基本面佳，以及新台幣購買力的提升，例如去年及今年第1季GDP成長率均優於歐、美、日本、南韓及新加坡等經濟體。