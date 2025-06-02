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體育署與中華民國桌球協會近日因17歲桌球新星葉伊恬的參賽資格爭議越演越烈。葉伊恬原受邀參加WTT美國大滿貫賽，卻因賽事與亞青賽撞期，遭桌協以「國家榮譽優先」為由取消資格，引發外界譁然。教練莊智淵為徒請命。對此，體育署要求桌協道歉並公開說明，否則將全面暫停補助款。體育署長鄭世忠2日出席立法院會議時罕見動怒，直批桌協無視選手需求，「選手要求的只是秘書長一個道歉，有這麼困難嗎？」他痛批桌協至今不願認錯、不接受以選手為核心的治理思維，強調協會存在的目的就是為了服務選手。體育署已於1日發函，限桌協一天內改善，否則將全面中止補助。鄭世忠在一封公開信中直言，「體育署給您『一天』的時間限期改善，並且盼望您真誠公開向選手教練道歉，請慎重考慮。」他也提到，蔡總統執政以來即強調運動改革，強調「選手為本」的治理方向，桌協若仍不理解，就不配獲得政府支持。桌協31日聲明堅稱取消參賽資格是「不得已之決定」，並未如體育署要求公開道歉，僅將署長信件貼上官網，態度強硬，引發更多爭議。鄭世忠表示，體育署也將徹查桌協會員異常增加狀況，嚴防人頭會員操控明年三月選舉，強調「體育改革，沒有妥協空間」。葉伊恬同時為「114年度備戰奧林匹克運動會黃金計畫」選手與「114年19歲組青少年國家代表隊」成員。根據國訓中心規定，黃金計畫選手需優先參加四大賽事，包括亞青賽、世青賽、亞洲錦標賽與世界錦標賽。桌協以亞青賽與大滿貫賽期程過於緊密為由，堅持取消葉伊恬的WTT參賽資格，改由李昱諄遞補。然而教練莊智淵早在4月下旬即婉拒亞青賽，並表明已規劃葉伊恬參加三場成人國際賽；在5月下旬收到WTT邀請後，更承諾將配合亞青賽到底，並自負無法準時趕赴美國的責任，盼協會保留參賽機會。然而，桌協未與選手、教練充分溝通，即逕自通知大會撤銷報名，引發外界譁然。葉伊恬的母親也於網路發文痛批桌協決策粗暴，質疑協會若一開始就要求強制參賽，應清楚明示日程與責任，而非事後卸責於教練與選手。她強烈要求協會檢討，並公開道歉。