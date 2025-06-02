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上週五公布的上海集裝箱出口運價指數（SCFI）大漲486.59點，指數來到2072.71點，漲幅達30.68%，不僅運價指數連４漲，漲幅更創波段漲幅最高，顯示出不少人趁著暫緩對等關稅期間，積極下訂單。也因此，雖然台北股市今（2）日下挫逾350點，航運股仍逆勢走高，萬海更是一度上漲逾5%。上週五公布的最新一期SCFI指數上漲486.59點、至2072.71點，站回2000點關卡，漲幅高達30.68%，一舉收復川普上任以來關稅缺口，重回今年1月中水準。觀察四大航線本週表現，歐洲線每TEU（20呎櫃）為1587美元，較前期上漲270美元，漲幅20.5%；地中海航線每TEU（20呎櫃）為3061美元，較前期上漲733美元，漲幅31.49%，站回3000美元關卡；美西線每FEU（40呎櫃）為5172美元，較前期上漲1897美元、漲幅57.92%，站回5000美元關卡；美東線每FEU（40呎櫃）為6243美元，較前期上漲1595美元，漲幅45.73%。針對上週運價大漲，我國貨櫃商長榮、陽明、萬海表示，在美中5月12日暫緩對等關稅後，中國重啟出貨，海運艙位需求大幅增加，美國線訂艙暴增，推升運價快速上漲，目前運力供給落後需求，船公司陸續從歐洲、中南美或中東調派船舶支援美國線需要時間，樂觀預期運價走強，歐洲、中南美、中東等航線因為運力移轉，運價跟著回升。運價大幅走高，激勵航運股今日逆勢抗跌。台北股市盤中大跌逾350點，但航運類股指數逆勢上漲近1%，其中表現最強勁的就是萬海，以110元盤上開出，盤中最高一度來到113.5元、漲逾5%，上午11點15分上漲逾3%。其他貨櫃股也同步走高，長榮以246.5元開出，盤中最高一度來到247元、上漲逾1%；陽明早盤雖然一度走低，不過在買單撐腰下翻紅走高，最高一度來到80.8元、上漲逾1.5%。