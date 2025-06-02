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自稱A罩杯但豐滿惹議！網友質疑業配策略

▲愛莉莎莎回應罩杯爭議，坦言自己從A到C罩杯來回變動，笑說因吃素加瑜珈又回到A，「已經這樣來來去去好幾次了！」（圖／愛莉莎莎IG）

正面回應罩杯質疑 愛莉莎莎分享穿搭心法

百萬YouTuber愛莉莎莎近期在社群上分享自己業配比基尼的實穿照，卻因為身材太過「有料」，引發網友質疑她罩杯數據「根本不是A」，是為了業配說謊，刻意低報罩杯。對此，愛莉莎莎親自上線回應，發出相隔一周的照片，並表示：「女生的胸部本來就伸縮自如。」愛莉莎莎經常透過社群分享日常生活、愛用好物，吸引許多粉絲關注，向來在影片中自稱A罩杯的她，這次在IG曬出挖空白色泳衣的辣照，幫比基尼廠商業配，深U設計讓豐滿上圍呼之欲出，加上下半身鏤空高衩設計，更讓整體造型性感升級。照片一出，不少網友質疑她：「為了接業配，才故意講低自己的罩杯」、「看起來根本不像是A」，引發網友議論。對於外界質疑，愛莉莎莎在IG限時動態解釋，坦言自己「罩杯大小都是在A到C之間變動」，有好好養胸型，以及多補充蛋白質時會是C罩杯，但前陣子因為到印度吃素長達一個月，加上每天教瑜珈又長時間穿運動內衣，所以又縮回A罩杯，愛莉莎莎強調：「我已經這樣來來去去好幾次了。」最後她也不忘幫比基尼宣傳，表示：「反正小胸穿引爆集中，視覺上一定會大1至2個罩杯」，強調穿搭與保養手法一樣能創造「豐滿」效果，也回應了外界的質疑。