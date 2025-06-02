我是廣告 請繼續往下閱讀

矽晶圓廠中美晶今（2）日股價開低走低，呈現跳水是跌停鎖死、來到跌停價102元，引發投資人熱議。對此法人推測，有可能是ETF調整成分股的原因。中美晶第一季營收為新台幣193.7億元，年減1.6%；毛利率26.2%、年減5.3個百分點；營益率15.1%，年減7個百分點；稅後淨利為新台幣7.32億元，季增54.4%、年減61.5%；每股稅後盈餘1.19元。中美晶上週召開股東會，針對後市表現，董事長徐秀蘭表示，今年營運可望有不錯表現，售電業務將倍數增長，推升整體太陽能業績優於去年水準；此外，中美晶轉投資的台特化（4772）、宏捷科（8086）、朋程（8255）等也都有不錯表現，今年營運持續成長。同時，中美晶日前宣布，攜手印度第二大太陽能組件製造商Premier Energies，將合資一家新公司，在印度生產太陽能矽晶圓，初期規劃2GW產能，主要供應印度當地使用及在地緣政治下的海外市場需求。徐秀蘭表示，對方集團已有太陽能模組與電池產能，想切入更上游的矽晶圓布局，中美晶將投資並獲得上述合資矽晶圓公司的26％股權，並提供技術支持。中美晶也公布去年度財報，全年合併營收達新台幣796.8 億元，年減2.8%，稅後純益為新台幣53.5億元，年減幅高達45.7%，每股盈餘9.24 元。董事會中也決議下半年將發放每股3.5元現金股利，全年合計配發6.5元、現金殖利率達5%。殖利率護體，但為什麼今日中美晶股價被打到跌停？法人分析，目前多檔ETF持有中美晶，包括中信上櫃ESG30、元大富櫃50、群益科技高息成長等，中美晶佔多家ETF權重達3%以上，有可能ETF調整成分股造成賣壓，也因此法人建議手中有中美晶的投資人，還是得多留意投信動態。