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NBA美國職籃（National Basketball Association）印第安納溜馬前鋒Pascal Siakam在東區決賽與紐約尼克的系列賽中大放異彩，最終榮膺東區決賽最有價值球員（MVP）。這位2019年多倫多暴龍冠軍班底的表現不僅技驚四座，更以身作則帶領年輕的溜馬挺進總冠軍賽。在對陣尼克的系列賽中，Siakam場均攻下24.8分，投籃命中率高達52.4%，三分球命中率更達到驚人的50%。在關鍵的第六戰中，他攻下全場最高的31分，助溜馬以125：108取勝，成功關門。雖然隊友Tyrese Haliburton同樣有出色發揮，並獲得9張MVP選票中的4張支持票，但Siakam最終以關鍵時刻的穩定表現勝出，拿下東區決賽MVP殊榮。自去年透過三方交易從暴龍轉隊至溜馬後，Siakam即展現出領袖風範，不僅成為場上的核心人物，更在休賽季簽下一紙為期四年、總值超過一億美元的新合約，展現球團對他的絕對信任。季後賽至今，Siakam場均可貢獻21分，投籃命中率達到53.7%，三分球命中率則高達生涯最佳的46.3%，展現極佳的得分效率。他與Haliburton的搭配也被外界譽為「黃金組合」，兩人一內一外的打法讓溜馬戰力倍增。前NBA球星「魔獸」Dwight Howard在節目《Nightcap》中，與Shannon Sharpe和Chad Johnson一同談到Siakam對溜馬的影響。他表示，Siakam擁有總冠軍經驗，能為這支年輕球隊注入穩定性與信心，「他來過這裡，知道如何贏球。」魔獸更進一步表示：「他有總冠軍血統，這也是為何他從多倫多來時備受追捧。我在節目開始前就說過，他一到那裡就像是在說：『聽著，我現在是隊長，該是時候了。』」接下來，溜馬將在總冠軍賽中對決防守強悍的奧克拉荷馬雷霆。面對這支以年輕活力與防守見長的球隊，溜馬將仰賴Siakam的經驗與穩定發揮。無論是在得分端還是領袖氣質上，這位來自喀麥隆的全能前鋒，將是溜馬爭冠路上的關鍵人物。