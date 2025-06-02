天后蔡依林過去曾與男神彭于晏談過地下戀，近期更蹦出兩人疑似復合的消息，引發粉絲熱議。資深媒體人許聖梅最近也上節目回憶當年狗仔蹲點蔡依林家門口的內幕，表示大家都想拍到兩人的甜蜜互動，但媒體死守多日後，只拍到蔡依林與愛犬屋虎（Whoohoo）出門；讓許聖梅大讚蔡依林保密工作真的做得很好，更笑說屋虎「比彭于晏更可愛」。
蔡依林祕戀彭于晏！狗仔蹲點直擊可愛畫面
許聖梅近日在節目《娛樂頭版頭》談到當年彭于晏與蔡依林的戀情，她說當時兩人的緋聞從2006年傳出，到2008年祕戀約3年時間。蔡依林一度被拍到現身彭于晏住處4小時，但她事後解釋是一群朋友去打電動，於是狗仔們繼續積極蹲點，想挖出兩人交往證據，不過記者死守蔡依林家門多日，也並沒拍到彭于晏出現。
但許聖梅笑說，狗仔也不是全無收穫，某天他們有直擊到蔡依林帶著愛犬屋虎現身。當時蔡依林買完咖啡要返家，屋虎發現躲在一旁的狗仔，一直想往狗仔的方向跑過去，許聖梅形容，「Jolin一路要拉牠（屋虎）回家，牠四隻腳一直抵抗，這畫面比她跟彭于晏玩遊戲還有趣。」
許聖梅也因此開玩笑說：「這世界上怎麼有人比彭于晏更可愛，屋虎真的很可愛！」可惜屋虎已經在去年7月過世。除此之外，許聖梅也大讚蔡依林真的是很好的女生，受訪時從不主動提任何她與別人的感情爭議，就算被記者追問，說的也都是好話，「她也沒說過任何人不好，然後她也不會告訴你（太多）」，保密工作十分到位。
蔡爸爸說溜嘴！成蔡依林、彭于晏交往鐵證
回顧當年蔡依林、彭于晏戀情，兩人從未親口證實過，但後來蔡依林交往混血男友錦榮時，蔡爸爸受訪被問看法，不小心說溜嘴，脫口：「彭于晏不也是國外回來的嗎？」間接證實彭于晏與蔡依林有過一段情。接著記者又問蔡爸爸有看過彭于晏和蔡依林約會嗎？蔡爸爸表示：「一剛開始我就有遇過啊！」關鍵發言成了兩人交往過的鐵證。
近日則是有網友發現，蔡依林、彭于晏2019年開始，曾在社群曬過同款玫瑰花，到同一間餐廳吃飯；蔡依林到荷蘭度假2個月後，彭于晏的電影居然也在當地小鎮上映，讓網友認為一切都暗藏巧思，更大膽猜測雙方已經復合6年了，不過是當事人都沒對此事回應。蔡依林今年6月則推出新專輯《Pleasure》回歸歌壇，掀起關注。
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許聖梅近日在節目《娛樂頭版頭》談到當年彭于晏與蔡依林的戀情，她說當時兩人的緋聞從2006年傳出，到2008年祕戀約3年時間。蔡依林一度被拍到現身彭于晏住處4小時，但她事後解釋是一群朋友去打電動，於是狗仔們繼續積極蹲點，想挖出兩人交往證據，不過記者死守蔡依林家門多日，也並沒拍到彭于晏出現。
但許聖梅笑說，狗仔也不是全無收穫，某天他們有直擊到蔡依林帶著愛犬屋虎現身。當時蔡依林買完咖啡要返家，屋虎發現躲在一旁的狗仔，一直想往狗仔的方向跑過去，許聖梅形容，「Jolin一路要拉牠（屋虎）回家，牠四隻腳一直抵抗，這畫面比她跟彭于晏玩遊戲還有趣。」
許聖梅也因此開玩笑說：「這世界上怎麼有人比彭于晏更可愛，屋虎真的很可愛！」可惜屋虎已經在去年7月過世。除此之外，許聖梅也大讚蔡依林真的是很好的女生，受訪時從不主動提任何她與別人的感情爭議，就算被記者追問，說的也都是好話，「她也沒說過任何人不好，然後她也不會告訴你（太多）」，保密工作十分到位。
蔡爸爸說溜嘴！成蔡依林、彭于晏交往鐵證
回顧當年蔡依林、彭于晏戀情，兩人從未親口證實過，但後來蔡依林交往混血男友錦榮時，蔡爸爸受訪被問看法，不小心說溜嘴，脫口：「彭于晏不也是國外回來的嗎？」間接證實彭于晏與蔡依林有過一段情。接著記者又問蔡爸爸有看過彭于晏和蔡依林約會嗎？蔡爸爸表示：「一剛開始我就有遇過啊！」關鍵發言成了兩人交往過的鐵證。
近日則是有網友發現，蔡依林、彭于晏2019年開始，曾在社群曬過同款玫瑰花，到同一間餐廳吃飯；蔡依林到荷蘭度假2個月後，彭于晏的電影居然也在當地小鎮上映，讓網友認為一切都暗藏巧思，更大膽猜測雙方已經復合6年了，不過是當事人都沒對此事回應。蔡依林今年6月則推出新專輯《Pleasure》回歸歌壇，掀起關注。