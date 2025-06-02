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內政部推動轉型正義，欲將全台中正路更名，引發藍營執政地方政府反彈聲浪，對此新北市長侯友宜今（2）日表示，新北有22條中正路，光是改一條路就要調整門牌、交通、戶籍謄本與工商登記，不只是錢的問題，是工作做不完，相信人民的聲音是希望把錢用在真的需要幫助的人，「不是用在這個沒有意義的事情」。對於內政部推動中正路更名，侯友宜說，新北就有22條中正路，光是要改一條路，包括門牌、交通、路名、戶籍謄本與工商登記要調整，這不只是錢的問題，且工作做不完，尤其現在迫在眉睫，中央刪了一般性補助款，像弱勢家庭、教育、警消設備及社福都不夠用。侯友宜疾呼，經費要用在刀口上，中央卻是把經費刪在刀口上，要去做那無謂的事情，其實都是沒必要的事情，趕快把救命的錢撥給新北，來幫助這些辛苦人。媒體追問更名須民眾同意？侯友宜說，其實是人民決定，相信人民希望把錢用在真的需要被幫忙的人，不是用在沒有意義的事情，所以人民的聲音最大，要做就做真正有意義的事情，人民需要的是幫忙解決困難，「你把錢花在這種地方上有意義嗎？」