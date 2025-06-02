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南投縣選舉委員會疑以「簽名潦草」或「筆跡與戶政資料不符」等理由，刪除連署人名冊，引發罷團不滿，中選會宣布進行行政調查。調查結果今（2）日出爐，馬文君罷免案，不合規定依法應刪除人數由「3,817人」修正為「3,618人」；游顥罷免案，不合規定依法應刪除人數由「4,020人」修正為「3,512人」。中選會指出，鑒於近日新聞媒體報導指南投縣選舉委員會疑以「簽名潦草」或「筆跡與戶政資料不符」等理由，刪除連署人名冊，引發社會關注，歷經5月28日、5月29日、5月30日共計3日實地調查，部分名冊經南投縣選舉委員會、南投各戶政事務所與本會予以逐張檢視後，行政調查結果已出爐。中選會指出，馬文君罷免案，南投縣選舉委員會查對結果不符合規定依法應刪除人數3,817人，經本會複查結果，其中199人修正為符合規定，修正後符合規定人數計17,091人，不合規定依法應予刪除人數計3,618人，不足規定人數1,531人。中選會續指，游顥罷免案，南投縣選舉委員會查對結果不符合規定依法應刪除人數4,020人，經本會複查結果，其中508人修正為符合規定，修正後符合規定人數19,648人，不合規定依法應予刪除人數計3,512人，不足規定人數185人。