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▲紀曉君發出老公（如圖）受傷的照片，雖然全身多處包紮，但仍笑容滿面逗她開心，夫妻互動感動網友，她也喊話：「老闆休息，老闆娘繼續撐店！」（圖／紀曉君IG）

金曲歌后紀曉君近日與老公搬回台東生活，夫妻倆在太平夜市附近擺攤賣燒酒雞、冷凍麻辣雞腳及豆腐，結果昨（1）日卻發生了她最害怕的事，就是「老公因瓦斯爐燃燒不完全，而發生氣爆，導致他二度燒燙傷，全身多處包紮」，讓紀曉君看了又心疼又難過，還因此睡不著覺。紀曉君在當晚於社群發文，語氣中難掩心痛：「就是老闆今天下午因為瓦斯爐燃燒不完全，氣爆了，造成老闆二度燒傷，我好心疼。」雖然事發突然，但她仍努力振作、安撫自己情緒：「不幸中的大幸是『氣爆狀況沒有想像中的嚴重』，有我一定ok，我必須堅強，生意還是要做下去。」她透露目前依然持續賣麻辣雞腳和豆腐，燒酒雞則是冬天限定，偶爾才會偷賣一鍋。透過她PO出的畫面可見，老公戴著黑色棒球帽、身穿淺棕背心與深色褲子，臉部並未受傷，但從脖子、前臂、十指到雙腿，全都包滿白色紗布。即便如此，他仍在影片中笑著逗紀曉君開心，似乎不想讓她太擔心，紀曉君也堅定表示：「老闆休息，老闆娘和店長很強，一樣為你們服務，謝謝大家的關心支持，我們一樣等大家來喔！」但在深夜裡，紀曉君仍在限動吐露內心的煎熬：「我的寶貝，你是不是現在太痛睡不著覺？我太難過睡不著覺，樓下大哭發洩我無法承受的傷心。你好痛我也痛，老公加油，我都在你的身邊幫助你。」她也提到，現在得親自煮雞腳，一次就顧三大鍋，只希望老公能平安康復、盡快回到她身邊。