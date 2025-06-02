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藍青年罷免吳沛憶陷苦戰，「憶事無成」領銜人李孝亮昨公布最新連署書份數，還差約大概1萬2份。對此，台北市議員鍾小平今（2）日終於將連署書送到罷團總部，共交出1049份，並嘆真的不好連。不過，鍾小平昔日曾嗆聲同黨議員郭昭巖，1人5000份都連不到，就沒有盡到議員責任。鍾自己也解釋，自從罷免行動有官司後，「真的不好連」。國民黨罷免吳沛憶、吳思瑤二連署進入最後倒數。其中，每位罷綠委所屬選區（士林北投、中正萬華）的黨籍市議員，必須為該選區罷綠委案承擔5000份連署書責任額。昨天台北市議員吳志已經送交約820份。鍾小平說，今天交出1049份。他也說，會將第一階段簽署的4800份提議書裡面，有多少人送第二階連署，「我們再努力趕第二波；轉成二階再給李孝亮，時間有點緊迫。」鍾小平也改口，KPI也沒有一定數字，中正萬華比較晚連署，當時又有傳出官司，現在一整天只有10份以內，所以只能靠鄰長、里長去國宅收，這次是艱苦作戰，並嘆真的不好連，尤其台北市黨部主委黃呂錦茹被收押後，連署幾乎進入停滯狀況。不過，鍾小平在5月3日時，就點名不同選區（大安文山）的鍾沛君，如果要來選就表態，至少拿幾萬份連署書來，凸顯自己的底氣。鍾小平也強調，發動連署是各地開花，支持反罷免，大家做好區域聯防，再軟弱就被民進黨吞掉，5000份不會有壓力。鍾也曾嗆聲同黨議員郭昭巖，責任額是來自於國民黨秘書長黃健庭到台北市黨團說的規定，是召集人交代、國民主席朱立倫交代、戴錫欽交代，任務就是把連署連成，「最基本1人5000份都連不到，就沒有盡到議員責任」。