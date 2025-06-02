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監察院濫用公務車事件連環爆，昨天晚間監察院秘書長李俊俋請辭獲准。監察院副院長李鴻鈞今（2）日也宣布，被爆濫用公務車的監委林郁容、王榮璋、蘇麗瓊，都送紀律委員會處置。對此，桃園市議員凌濤追問，他上週已赴北檢告發，請問4名監委什麼時候到案說明？「那蘇麗瓊看牙、王榮璋理髮、林郁容機場接送，通通不用辭？」對於近日監察院的「公器私用爭議」，除了李俊俋請辭獲准，李鴻鈞今天也宣布，包含監委林郁容、王榮璋、蘇麗瓊，都將移送紀律委員會。對此，凌濤先是質疑，「那蘇麗瓊看牙、王榮璋理髮、林郁容機場接送，通通不用辭？」我們上週已赴北檢告發，請問檢調分案何時要搜索監察院？涉偽造文書的「派車單」何時要保全？四名監委什麼時候到案說明？駕駛傳喚了嗎？傳出「黑金專組」查辦，難道又是雷聲大雨點小？凌濤直言，李鴻鈞一句「送紀律委員會」就想遮掩違法背信侵佔的惡臭？人民無法接受。政府一手哭窮，另一手監委拿人民納稅錢坐公務車去做寵物美容；同時，還要地方砸上億元改「中正路」、「經國路」，卻苛扣地方教育、社福等預算高達626億。賴政府真的全面失控，司法失靈、監察違法、中央亂政。