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總統賴清德力拚「去蔣化」，內政部推動全台「中正路」改名政策，引發地方政府和民眾反彈，內政部上週也指出，除了中正路，「經國路」也在改名範疇內。對此，國民黨立法委員許宇甄痛批，內政部改路名是「吃飽太閒」的轉型正義鬧劇。許宇甄指出，內政部以「促進轉型正義」為由，要求各縣市政府配合將「中正路」、「經國路」改名，這項政策不僅牽強附會、政治凌駕民生，更將寶貴的行政資源與地方預算白白浪費在毫無必要的政治儀式上。蔣經國推動十大建設，奠定台灣經濟奇蹟的根基，其歷史評價豈是一句「威權象徵」就能一筆抹煞？現在的護國神山台積電也是蔣經國的政績之一，如今卻要被賴清德送給美國，賴清德才是最需要被轉型！今年5月被詐騙的金額就超過87億元，內政部不好好打擊詐騙，只想著改路名，是吃飽太閒沒事幹？許宇甄強調，全國各地的中正路、經國路早已跟深植於人民生活之中，是城市交通識別、地理記憶與在地文化的一部分，內政部硬是要以轉型正義為名清除這些地名，不僅製造行政混亂，也無助於歷史真相的理解。更何況全國的行政區、門牌、戶籍、商業登記、地圖的更新，全都要耗費人力物力。行政院才刪減地方政府一般性補助款636億元，現在又要地方政府花錢改路名，無形之中加重地方政府的財政壓力，對民眾來說這是沒有必要的瞎折騰。許宇甄也提出質疑，民進黨政府如果真心要追求轉型正義、清除威權象徵，怎麼能對台灣最大殖民象徵台灣總督府，也就是現在的總統府避而不談？日治時期，從台灣總督府發出屠殺台灣人的命令最是驚人，那棟建築是最具殖民與威權象徵的歷史建築，總統為何還要留在那邊辦公？還繼續以威權手段操弄司法迫害在野黨？許宇甄怒轟，依照轉型正義的邏輯，總統府才應列為「優先處理」的對象，若改一條路名就能象徵告別威權，那總統更應該先搬離總督府辦公，才能徹底擺脫殖民與威權的陰影！如果轉型正義只是選擇性執行，僅針對特定歷史人物、特定政黨，這種作法不是轉型正義，而是新的威權！最後，許宇甄也強調，民進黨政府一邊高呼轉型正義，一邊卻對代表統治核心的殖民建築視而不見，這種雙重標準與虛偽操作，暴露出轉型正義已經成為政治工具，而非歷史反省的真正工程。與其花錢搞象徵性的路名清洗，不如正視當前民眾真正關心的居住正義、物價高漲、青年低薪、區域發展失衡等問題。如果連象徵性最強的總統府都捨不得處理，卻要求地方更換中正路、經國路，這不只是虛偽，更是對歷史的選擇性遺忘。轉型正義不能淪為轉型政治，更不能成為吃飽太閒的政治表演。