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台灣桌球新星葉伊恬原受邀參加下月登場的美國大滿貫賽事，未料參賽資格遭到桌球協會取消，台灣桌球教父莊智淵為子弟兵叫屈，讓事件因而爆發。對此行政院長卓榮泰也獲悉此事並非常關切，指示體育署積極明快處理，協助選手與教練保障參賽權益。有關葉伊恬遭取消美國大滿貫參賽資格一事，行政院發言人李慧芝轉述，行政院長卓榮泰聞訊相當關切，並指示體育署積極明快處理，協助選手與教練保障參賽權益。李慧芝表示，體育署在接獲陳情後，於昨日發布聲明，院長卓榮泰也指示後續應保障所有選手的訓練及參賽等權益，請教育部及體育署督促各單項協會，務必以選手為核心，傾聽選手與教練的心聲。李慧芝指出，運動部即將於9月成立，社會抱持高度期待，也非常關注全國各運動單項協會的良善治理，院長日前已指示，隨著運動部的成立，對於各單項協會發展與良善治理相關辦法要同步跟上，建立有利於訓練和比賽的運動環境，促進運動協會發展與良善治理，推廣全民運動。